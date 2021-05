Tuchel attaque la Ligue 1 !

L'ancien coach du PSG s'en est pris à la Ligue 1. Thomas Tuchel rancunier ?

Avec la Premier League, il n'ya pas le temps de respirer ! Et le passage de la L1 à la PL est "brutal".

Voilà qui n'est pas très flatteur pour le niveau de notre championnat, mais c'est pourtant l'opinion de Thomas Tuchel.

"Passer de la Ligue 1 à la Premier League ? C'est brutal honnêtement. Très brutal, a glissé l'ancien coach du PSG en conférence de presse après la victoire de son équipe face à Fulham. En France, on jouait le même nombre de matches, deux coupes et il y a aussi 20 équipes en championnat."

"Mais l'intensité et le défi du championnat sont vraiment très différents ici. C'est un tout autre niveau. C'est assez impitoyable, ça vous fait rester au garde à vous et ça vous fait lever tôt le matin. Il n'y a tout simplement pas le temps de respirer. Il n'y a pas trop de temps pour s'asseoir, être détendu ou confortable. Et c'est une bonne chose, cela aiguise ta mentalité et ton esprit", ajoute ainsi Tuchel.

Au Paris Saint-Germain, à Dortmund et à Mayence, Tuchel a eu des désaccords avec les dirigeants sur leurs plans de recrutement. Ces problèmes ont contribué à accélérer son départ du PSG en décembre, avant de prendre la direction des Blues en janvier. Mais, alors que Chelsea commence à discuter de ses projets de transferts pour l'été, Tuchel a déclaré qu'il aimait ce qu'il entendait.

"J'ai des opinions sur ce que nous pouvons ajouter au groupe pour nous améliorer, a déclaré l'Allemand aux journalistes. C'est mon travail. Je donnerai mon avis quand on me demandera mon avis. Nous allons le faire et parfois vos opinions changent et c'est aussi un processus.

"J'ai mes idées, bien sûr. J'ai mes idées pour certains profils. Il ne s'agit pas pour moi de souhaiter un joueur A et un joueur B et s'ils ne viennent pas, je vais me mettre en colère. Cela n'a jamais été comme ça dans toute ma carrière et cela ne sera jamais comme ça.

"Je comprends qu'il y a des problèmes à résoudre avec les agents, les joueurs et les intérêts du club. Il ne s'agit pas seulement de moi et de mes souhaits. C'est la base de toutes les discussions que nous avons ici. Bien sûr, nous en parlons.

"Je parle avec le club, je donne mon avis et j'en parle avec le service de recrutement. Je suis impliqué et je dois l'être. J'ai le sentiment d'être impliqué. Les joueurs que nous avons ont tous une personnalité fantastique et en ce moment, c'est même un moment où nous apprenons à nous connaître de mieux en mieux.

"Nous avons de grands matchs et des moments cruciaux devant nous, nous aurons donc une image très claire de notre groupe. Plus ils seront forts, plus il sera difficile d'améliorer cette équipe de l'extérieur. Mais il y a toujours de la place et des idées que nous découvrirons.

"J'ai le sentiment que nous ne sommes pas pressés et que nous n'avons pas de gros besoins. Nous sommes très détendus. Tout le monde est pleinement concentré et ce n'est pas le moment de se laisser distraire par tout cela."