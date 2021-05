Tuchel annonce de bonnes nouvelles pour la finale

Le manager de Chelsea affirme que son équipe sera au complet, samedi lors de son opposition contre City en finale de C1.

Thomas Tuchel a confirmé que Chelsea se présentera avec effectif au complet pour sa finale de Ligue des champions contre Manchester City samedi.

N'Golo Kante s'est remis d'un problème de cuisse qu'il a subi contre Leicester, tandis qu'Edouard Mendy a évité une blessure grave après avoir heurté le poteau de but contre Aston Villa dimanche.

Les Blues n'avaient pas d'autres incertitudes dans leurs rangs, ce qui fait que les 25 joueurs emmenés à Porto seront tous disponibles pour le choc. "C'est la meilleure nouvelle qu'on aurait pu avoir, aucune blessure et j'espère que ça restera comme ça jusqu'à la fin de l'entraînement d'aujourd'hui", a déclaré Tuchel aux journalistes avant le match.

Il a ensuite décrit l'ambiance dans le camp avant la première finale de la Ligue des champions du club depuis leur seul succès dans la compétition en 2012.

"C'est bien de se sentir en confiance avant une finale"

"Je dirais que j'ai une confiance totale en tout le monde pour ce qui est de la faim de gagner, toujours au plus haut niveau dans le sport, cela se résume à la question de savoir à quel point vous le voulez. Mais je nous sens très concentrés, très disciplinés grâce à notre travail cette semaine", a-t-il indiqué.

"Je sens aussi qu'on a une vraie confiance, ce qui est très agréable à avoir, et une très belle sensation d'arriver en finale avec. Nous avons eu deux séances d'entraînement à Londres, une hier où on a fait un peu de tactique et aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement, pour découvrir les derniers détails, mesurer le dernier feeling et, plus important encore, pour que les joueurs aient une idée du stade. Ressentez-le, sentez-le, et puis le grand rendez-vous approchera. Il y aura dîner aujourd'hui, puis ça sera le compte à rebours avec nos deux réunions demain, et le grand match à venir. "

Tuchel commence à avoir l'habitude des finales de C1, puisqu'il en a disputé une il y a à peine un an avec le PSG contre le Bayern Munich. Il espère que cette fois le dénouement sera favorable aux siens.