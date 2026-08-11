Trump intervient avec force pour sauver son ami Infantino par un message incendiaire

Le président américain Donald Trump a rompu le silence lundi soir pour défendre avec force le président de la Fédération internationale de football, la FIFA, Gianni Infantino, avertissant l'organisation qu'elle commettrait une « grave erreur » si elle envisageait de le remplacer, en pleine crise aiguë qui menace l'avenir du responsable suisse à la tête de la principale instance du football mondial.

Sur sa plateforme Truth Social, Trump a écrit : « La Fédération internationale de football (FIFA) commettrait une grave erreur si elle envisageait, pour quelque raison que ce soit et ne serait-ce qu'un instant, de remplacer son président Gianni Infantino », le qualifiant de « formidable » et affirmant qu'il « a supervisé la Coupe du monde la plus réussie », tout en avertissant que, s'il partait, « la compétition ne serait plus jamais aussi réussie ni aussi rentable ».

L'intervention de la Maison-Blanche est intervenue à un moment où la popularité d'Infantino chute brutalement, à la suite de la controverse entourant son projet polémique d'ouvrir les portes de la FIFA aux investisseurs du secteur privé, une tentative qui s'est soldée par un échec et qui a attisé une crise de confiance au sein de la sphère footballistique mondiale.

Dans une tentative de le contraindre à quitter son poste, trois des plus puissantes confédérations continentales — l'européenne (UEFA), la nord-américaine (Concacaf) et l'asiatique — ont publié lundi une lettre ouverte commune, par laquelle elles ont cherché à rallier la « famille du football » à leur cause, sur fond de profonde division quant à l'issue de la crise.

Sans citer explicitement le nom d'Infantino, les trois confédérations ont ignoré ses efforts pour sauver son poste, ce poste qui, il y a quelques semaines encore, semblait se diriger vers une réélection confortable en mars 2027, notamment après le succès financier attendu de la Coupe du monde 2026.

La relation étroite entre Trump et Infantino remonte à décembre 2025, lorsque le président de la FIFA a décerné au président américain le « Prix FIFA de la paix », créé spécialement pour l'occasion, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2026 organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.