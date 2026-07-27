Le président américain Donald Trump a causé d'importants dégâts sur les terrains d'un camp d'entraînement destiné au club anglais de Brighton, les rendant inutilisables et contraignant le club à annuler son stage de préparation pour la nouvelle saison.

Le club de Brighton and Hove Albion a été contraint d'annuler son stage d'entraînement, qui devait se tenir en France, après que ses terrains ont été utilisés comme zone d'atterrissage pour les hélicoptères transportant plusieurs dirigeants mondiaux, dont Donald Trump, lors de leur participation au sommet du G7.

Selon ce qu'a rapporté le journal « The Athletic », les terrains de football de la ville française d'Évian-les-Bains ont été utilisés comme piste d'atterrissage pour les hélicoptères pendant le dernier sommet du G7. Bien que les terrains aient rempli l'objectif recherché par les responsables politiques, l'atterrissage des hélicoptères a causé de graves dégâts à la pelouse, la rendant inutilisable par le club anglais.

Brighton prévoyait d'établir son stage de préparation au complexe « Royal Resort », dans une zone proche de la frontière suisse, du 23 juillet au 1er août.

Bien que le sommet se soit tenu à la mi-juin avec la participation de personnalités de premier plan telles que Trump, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron, la pelouse ne s'est pas rétablie à temps. Le club de Brighton a dépêché une équipe de ses employés pour inspecter les installations et a fait part de son insatisfaction quant à l'état des terrains.

L'annulation du stage a entraîné celle d'un match amical qui était prévu contre le club d'Annecy, l'un des clubs de deuxième division française. En conséquence, Brighton a décidé de poursuivre ses entraînements dans son centre d'entraînement de la ville de Lancing, dans le sud de l'Angleterre, où il a organisé un match amical à huis clos.

L'équipe doit se rendre dimanche en Autriche pour y disputer un stage de substitution. Le club a assuré que ce changement de plans n'affectera pas sa préparation pour la nouvelle saison.

Brighton entamera ses matches amicaux en affrontant Strasbourg le 1er août, avant de rencontrer les clubs italiens de la Roma et de Bologne les 8 et 15 août respectivement, dans le cadre de son programme préparatoire intensif avant le début de la saison.