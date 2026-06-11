Trump abandonne l'équipe américaine lors de la soirée d'ouverture

À quelques heures du coup d’envoi de la campagne américaine pour la Coupe du monde 2026, plusieurs médias américains rapportent que le président Donald Trump a décidé de ne pas assister au match d’ouverture des États-Unis contre le Paraguay.

Jeudi, le magazine « The Athletic » a cité des sources bien informées affirmant que Trump ne serait pas présent au stade de Los Angeles, qui accueillera la rencontre vendredi (heure locale), le premier match des États-Unis à domicile dans cette édition historique de la compétition.

À ce stade, ni la Maison Blanche ni le département d’État n’ont commenté officiellement ces informations pour les confirmer ou les infirmer.

Le département d’État avait auparavant confirmé, par la voix de son porte-parole, la présence du secrétaire d’État Marco Rubio à la tête d’une délégation gouvernementale de haut niveau comprenant les ministres des Transports et de la Sécurité intérieure, Sean Duffy et Marko Mullen. Cette représentation politique de premier plan vient souligner l’importance symbolique de la rencontre malgré l’absence du président.

Ce match compte pour le groupe A, où les États-Unis affrontent également l’Australie et la Turquie.

Les États-Unis coorganisent cette édition record, la plus grande de l’histoire de la Coupe du monde, avec le Mexique et le Canada, réunissant 48 équipes et 104 matchs jusqu’à la finale.

Le coup d’envoi officiel a été donné ce jeudi soir au stade Azteca de Mexico avec le match Mexique-Afrique du Sud, vingt-quatre heures avant l’entrée en lice des États-Unis.