Troyes - OM : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Troyes - Marseille : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

En grande forme depuis la reprise de la saison suite à la Coupe du monde au Qatar, l'Olympique de Marseille veut enchaîner une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues ce mercredi face à Troyes. En face, le club désormais dirigé par Patrick Kisnorbo a signé une précieuse victoire face à Strasbourg lors de son dernier match en Ligue 1 et a clairement fait l'impasse sur le match de Coupe de France face à Lille.

En effet, Troyes a largement fait tourner face au LOSC privilégiant ainsi le match de championnat face à l'OM. Patrick Kisnorbo espère frapper un gros coup face à Marseille afin de continuer à s'éloigner de la zone rouge. Les Troyens qui comptent 18 points sont actuellement 13ème du championnat avec cinq points d'avance sur Brest, premier relégable.

4 à la suite pour l'OM ?

Nul doute qu'une victoire à domicile face à l'OM serait très encourageante pour Troyes et leur donnerait une belle confiance en vue de la lutte pour le maintien. Mais ce sera sans compter sur l'OM qui est en pleine chasse sur le RC Lens et le PSG, deuxième et premier du classement. Désireux de retrouver la C1 la saison prochaine, l'OM doit faire une série de victoire pour creuser l'écart avec Rennes, son premier poursuivant, et mettre la pression sur Lens.

Si l'Olympique de Marseille veut terminer deuxième ou troisième en fin de saison, cela passe par des victoires, même à l'extérieur, contre des équipes de seconde partie de classement. Privé de Dimitri Payet, Igor Tudor comptera sur Bamba Dieng, Cengiz Under et Alexis Sanchez pour faire sauter le verrou troyen.

Horaire et lieu du match Troyes - OM

Ville : Troyes

Troyes Stade : Stade de l'Aube

Stade de l'Aube Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Troyes - Marseille ?

Troyes-OM

Ligue 1

Mercredi 11 janvier

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h45 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de Troyes et l'OM

Troyes : NDNVD



OM : VDVVV

Les blessés et absents de Troyes et de l'OM :

Une seule absence côté troyen, celle de Lucien Agoumé, blessé, outre cette absence, Patrick Kisnorbo pourra compter sur l'ensemble de ses forces en présence.

En revanche, côté OM, il y a pléthore d'absents. Expulsé suite à son vilain geste en Coupe de France, Eric Bailly est suspendu pour cette rencontre, tout comme Nuno Tavares. Dimitri Payet, Amine Harit et Pedro Ruiz sont quant à eux blessés. Samuel Gigot est pour sa part incertain en raison du protocole commotion cérébrale.

Les équipes probables

XI de départ de Troyes : Lis – Balde, Salmier, Palmer-Brown, Conte – Kouame, Chavalerin – Bruus, Rony Lopes, Odobert – Ripart.

XI de départ de l'OM : Lopez – Mbemba, Balerdi, Gueye - Clauss, Guendouzi, Veretout, Kolasinac - Under, Sanchez - Dieng.