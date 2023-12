Trophée The Best : Messi déjà sacré ?

Lionel Messi est toujours en lice pour ajouter le Prix du Meilleur Joueur Masculin de la FIFA à son Ballon d'Or en 2023

Le vainqueur de la Coupe du monde 2022, qui compte désormais huit Ballons d'or à son actif, continue d'être reconnu comme le meilleur joueur de la planète à 36 ans. Il est l'actuel détenteur du titre de Meilleur joueur de la FIFA et pourrait devenir le premier homme à remporter ce trophée à trois reprises. Pour ce faire, il devra faire face à la concurrence d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé, les attaquants de Manchester City et du Paris Saint-Germain ayant terminé deuxième et troisième derrière lui dans le vote du Ballon d'Or.

La FIFA a déclaré à propos de Messi sur le site officiel de l'organisation - la plus haute distinction récompensant les efforts déployés entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023 : "Qu'y a-t-il d'autre à dire sur le joueur qui a remporté tous les grands honneurs nationaux, internationaux et individuels du jeu et qui continue à fasciner le public mondial à l'âge de 36 ans ? Messi, qui a été désigné meilleur joueur masculin en 2022, est revenu après avoir mené l'Argentine à la gloire au Qatar pour aider le PSG à remporter son dernier titre de champion de Ligue 1, le deuxième de son passage en France, tandis qu'il a également été nommé dans l'équipe de Ligue 1 de la saison et a terminé la campagne en tête du classement des passes décisives de la division. En juillet, un nouveau défi s'est présenté à lui : le petit génie, qui compte désormais plus de 100 buts pour son pays et qui est le meilleur buteur de tous les temps dans les cinq principaux championnats européens, a traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Inter de Miami, un transfert accueilli avec l'enthousiasme et la fanfare que mérite l'un des plus grands joueurs de tous les temps".

Chez les femmes, Aitana Bonmati, une autre championne du monde liée au FC Barcelone, est en tête de liste. Elle est rejointe sur la liste par la jeune Colombienne Linda Caicedo - qui a remporté le but en or grâce à ses efforts avec le Real Madrid - et par sa coéquipière internationale espagnole Jenni Hermoso.

Le 15 janvier 2024, une cérémonie de remise des prix aura lieu, au cours de laquelle les prestigieux trophées seront décernés. Un nouveau succès de Messi donnerait encore plus de poids à l'argument selon lequel la superstar sud-américaine est considérée comme la plus grande de tous les temps.