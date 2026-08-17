Trop tard : Chelsea punit City dans le dossier Enzo Fernandez

Manchester City risque de devoir verser plus de 120 millions de livres sterling à Chelsea pour s'attacher les services d'Enzo Fernández, si les Citizens tentent de le recruter durant les deux dernières semaines de la période des transferts.

Selon le quotidien britannique The Telegraph, Chelsea reste optimiste quant à la possibilité de réintégrer Fernández dans les rangs de l'équipe, malgré les sifflets de certains supporters, si Manchester City ne poursuit pas son intérêt ou ne présente pas une offre financière suffisante pour tester l'attachement du club londonien au joueur.

Manchester City n'a pas respecté la date limite fixée par Chelsea pour présenter des offres écrites d'un montant de 120 millions de livres sterling en vue de recruter Fernández, ce qui signifie que les Citizens devront négocier un nouvel accord pour tenter de convaincre Chelsea de vendre le milieu de terrain, avec un temps désormais compté pour compenser son départ.

Manchester City est en avance dans les négociations pour recruter Ayoub Bouaddi, mais Enzo Maresca, le nouveau directeur technique, fait partie des grands admirateurs de Fernández, et l'on ignore encore si la réussite de la transaction concernant le milieu de terrain marocain influencera l'intérêt du club pour l'Argentin.

Les départs de Rodri vers le Barça et de Tijjani Reijnders, ainsi que le départ probable de Savinho, laissent présager une fin de période des transferts chargée pour Manchester City.

Le plan de Chelsea consiste à recruter un remplaçant pour Fernández s'il quitte le club cet été, et cela restera d'actualité, les Blues ayant déjà manifesté leur intérêt pour Alex Scott, mais Bournemouth a affirmé que le joueur n'était pas à vendre.

Vendre Fernández durant les deux dernières semaines de la période des transferts compliquera davantage la tâche de Chelsea pour le remplacer, et obligera aussi le club à débourser des sommes plus importantes pour recruter l'une de ses cibles.

Par conséquent, Manchester City devra verser plus de 120 millions de livres sterling, ou conclure un accord à des conditions plus avantageuses pour Chelsea que celles précédemment proposées aux clubs afin d'ouvrir la voie aux négociations.

Fernández est revenu sur les terrains en tant que remplaçant lors du dernier match amical de la préparation d'avant-saison face à la Real Sociedad ce week-end, mais il a été la cible de sifflets de la part de certains supporters.

Cette réaction n'a pas surpris les proches du club, qui s'attendaient à une division dans les réactions à l'égard de Fernández, compte tenu de l'association de son nom à un départ du club, de son rôle dans la victoire de l'Argentine en Coupe du monde aux dépens de l'Angleterre, et des célébrations qui avaient suivi son but égalisateur.