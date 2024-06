Le Real veut jouer un sale coup au Barça

Le Real Madrid souhaite toujours recruter le milieu de terrain de River Plate, Franco Mastantuono, cet été.

Le jeune homme de 16 ans est considéré comme l'un des meilleurs espoirs du football sud-américain et ses performances ont attiré l'attention du FC Barcelone et de Chelsea.

Selon AS, le Real Madrid continue de mener des discussions informelles avec le joueur au sujet d'un éventuel transfert et il reste à voir s'il fera une offre officielle pour le recruter. Le milieu de terrain argentin, âgé de 16 ans, a les qualités nécessaires pour devenir un joueur de l'équipe espagnole dans un avenir proche, et il est susceptible d'être enthousiasmé par la possibilité de rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid est considéré comme le plus grand club du monde et l'opportunité de jouer pour lui sera difficile à refuser. Les Blancos ont bien réussi à recruter de jeunes joueurs talentueux d'Amérique du Sud ces dernières saisons et Mastantuono serait un ajout de qualité au formidable vivier de jeunes talents du club.