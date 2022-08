"Il y a eu trop de mouvements", Rothen fustige le mercato de l'OM

Jérôme Rothen estime qu'il y a déjà eu trop de mouvements cet été à l'OM et pense que le club marseillais aurait pu agir différemment.

Le mercato estival de l'Olympique de Marseille est très animé avec dix arrivées et dix départs et ce n'est pas encore terminé puisque Milik, Dieng et Ünder pourraient également s'en aller.

Selon Jérôme Rothen, ce n'est pas une bonne chose, comme il l'a expliqué dans l'émission « Rothen s'enflamme » : « Très clairement, il y a eu trop de mouvements. […] Il peut y avoir des retouches mais là, c'est trop. Trop c'est trop ! Pour l'instant je parle comme ça mais je le prends dans le nez car les résultats, au niveau comptable, ils sont dans les clous. Ils ont sept points sur neuf, tout va bien, mais il ne faut pas se leurrer. L'année dernière, la deuxième place, c'est déjà un miracle de l'avoir obtenue avec autant de changements sur l'ancien mercato. »

« Mais là, Pablo Longoria se trompe. En fait, c'est pile ou face qu'il est train de nous faire », ajoute Rothen.

« Tu peux faire autrement, Tudor, on en parlait hier, il se passe des éléments forts de l'année dernière, que ce soit Payet, que ce soit Ünder, que ce soit Gueye, ça a été des éléments forts. Il se passe de Caleta-Car derrière, il a laissé partir Mandanda. […] Toute la colonne vertébrale a explosé. Et Milik va partir ! Je suis désolé, tu pouvais faire autrement », a conclu Rothen.