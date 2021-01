Trop gourmand, David Alaba s'éloigne du Real Madrid

Le Real était favori pour mettre la main sur le défenseur du Bayern Munich, mais ce dernier s'est montré trop exigeant au niveau financier.

Les revendications salariales de David Alaba s'avèrent être une pierre d'achoppement en ce qui concerne un transfert au , Goal est en mesure de confirmer.

Alaba devrait quitter le à l'expiration de son contrat cet été, et le Real Madrid a devancé Barcelone dans la course lorsqu'il a été rapporté que le Barça ne pouvait pas répondre à ses demandes.

L'Autrichien tient à profiter de son statut de transfert gratuit, et cela s'avère maintenant être un problème pour le Real également - malgré la préférence du joueur pour un transfert chez les Castillans. Le Real veut faire passer un accord, mais ses représentants - dirigés par Pini Zahavi - ont déclaré aux champions d' qu'Alaba voulait un salaire de 13 millions d'euros net par saison. Un tel salaire propulserait Alaba au sommet de la structure salariale du Real, devant Sergio Ramos, qui récolte 12 millions d'euros par saison. Étant donné que Ramos est dans la dernière année de son contrat avec le Real et que les pourparlers seraient au point mort, faire avancer un accord pour Alaba à de telles conditions serait problématique pour le ténor espagnol, qui doivent déjà payer plusieurs salaires d'une valeur de 10 millions d'euros.

Alors qu'Alaba doit toujours s'engager dans un nouveau club, il reste quand même une chance que le Bayern puisse le persuader de rester.

Karl-Heinz Rummenigge a déclaré avant Noël que la porte restait entrouverte pour qu'Alaba revienne sur sa décision et signe un nouveau bail et l'entraîneur Hansi Flick a parlé en termes élogieux du joueur de 28 ans après le match contre dimanche. "Il est très important pour nous, sur et en dehors du terrain", a déclaré Flick sur Sky . "Il est très populaire et soutient les jeunes joueurs. Cependant, le membre du conseil d'administration Oliver Kahn a déclaré que le joueur avait tourné le dos à la perspective de rester à l'Allianz Arena. "Nous avons déroulé le tapis rouge pour David Alaba et sommes allés à nos limites. David et en particulier son conseiller Pini Zahavi n'ont pas marché ce tapis rouge", a indiqué l'ancien gardien à Sport Bild.

Cette sage des transferts devrait durer encore un certain temps, et Flick espère que cela ne sera pas une distraction alors que son équipe tente de défendre ses titres en et en .

Le Bayern a deux points d'avance sur le en tête de la et est tombé sur la en huitièmes de finale de la Ligue des champions.