"Trop facile", Arda Guler se lâche sur le Real Madrid

La starlette du Real Madrid, Arda Guler, s'est confiée sur son parcours au club, notamment sur son arrivée et son intégration.

Le talent turc a parfois semblé mécontent du manque de temps de jeu, et des questions ont même été soulevées sur la qualité de sa relation avec Ancelotti, mais Guler a parlé chaleureusement de l'Italien.

Güler s'est confié à The Player's Tribune, expliquant ses origines, son arrivée au Real Madrid et les difficultés qu'il a surmontées pour y parvenir. Lorsque le Real Madrid l'a contacté, c'est Ancelotti qui a appelé Guler sur FaceTime, lui faisant promettre de rejoindre les Merengues. À son arrivée, Ancelotti plaisantait avec lui, ce qui a conduit Guler à confondre la légende du club, Raul Gonzalez.

Le joueur de 20 ans n'a jamais douté de son talent, mais il a parfois semblé mal à l'aise. À ses yeux, s'adapter à la culture, à la nourriture et à un nouveau pays était encore plus difficile que d'être sur le terrain. Plusieurs gestes l'ont cependant aidé à se sentir chez lui.

« En général, on se sent “arrivé” dans un club lorsqu'on marque un but important ou qu'on fait une passe décisive. Pour moi, ce moment est arrivé sur un coup franc à l'extérieur de la surface, alors que j'étais sur le banc. Modric s'est tourné vers moi et m'a dit : “Hé Arda, ce serait parfait pour toi.” Ce genre de petites choses compte beaucoup.»

« Il y a eu un autre match récemment où nous étions menés à la mi-temps, et Modrić m'a dit : “Prépare-toi, tu dois entrer.” Cette légende est l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, et maintenant, il me faisait confiance pour renverser la situation. J'étais vraiment ému. »

Je sais que les Turcs veulent que je joue tous les matchs du Real Madrid. Moi aussi, mais je sais que je dois être patient. Quand Ancelotti affirme que je peux devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, cela montre que le club a un plan pour moi.

Plus tôt dans la saison, et l'année dernière, la frustration de Güler face à son manque de temps de jeu était palpable. Güler a admis ne pas avoir eu l'impression d'avoir joué un rôle important dans la victoire en Ligue des champions l'an dernier.

« Mais être sur le banc n'est pas facile. Quand nous avons gagné la Ligue des champions, je n'avais pas vraiment envie de soulever le trophée, car je n'avais pas vraiment contribué sur le terrain. C'est pourquoi j'étais si timide lorsqu'Ancelotti m'a donné le micro à Cibeles. Je n'avais pas du tout prévu de monter en haut du bus, car j'étais très fatigué, et je me souviens que deux de mes amis m'envoyaient un SMS : "Où es-tu ? On ne te voit pas."

Une fois sur le pré, Guler se sent à l'aise.

« Jouer pour Madrid, c'est facile. On sait que Modric trouvera notre chemin. Vinicius fera passer même une mauvaise passe. Le plus dur, c'est d'apprendre l'espagnol, de s'adapter à la culture et de garder les pieds sur terre. C'est donc une bonne chose que ma famille me rende visite une fois par mois et que maman me dise encore de ranger ma chambre. Elle dit toujours que si je n'étais pas footballeur, on aurait de gros problèmes. »