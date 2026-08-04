Le Français Hervé Renard a répété un scénario ancien en annonçant son retour à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire, plus de dix ans après son sacre avec l'équipe à la Coupe d'Afrique des nations.

L'entraîneur français avait déjà dirigé les Éléphants entre juin 2014 et mai 2015.

Il s'agit de la troisième fois dans la carrière de Renard qu'il revient à la tête d'une même sélection, après avoir pris les rênes de la Zambie à deux reprises (de 2008 à 2010, puis de 2011 à 2013) et de l'Arabie saoudite deux fois également (de 2019 à 2023, puis de 2024 à 2026).

La Fédération ivoirienne de football a annoncé, ce mardi, la nomination de Renard comme nouvel entraîneur. Elle a précisé, dans un communiqué officiel, que le Français dirigera la sélection lors de la prochaine étape, en vue des échéances continentales et internationales, dans le cadre de ses ambitions de continuer à jouer les titres.

Le communiqué indique : « Champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en 2015, Hervé Renard revient à la tête de la sélection des Éléphants, et sa mission sera de superviser la préparation de l'équipe et de participer aux prochaines compétitions internationales. »

La Fédération a ajouté que l'entraîneur français arrivera dans la capitale Abidjan dans les prochains jours pour prendre officiellement ses fonctions, avant d'être présenté aux médias et au public lors d'une conférence de presse dont la date sera annoncée ultérieurement.

Renard succède à l'entraîneur ivoirien Emerse Faé, dont le contrat a pris fin le 31 juillet 2026, après que les deux parties ont décidé de ne pas renouveler leur collaboration.

Faé avait pris la tête de la sélection lors de la Coupe d'Afrique des nations 2023 après le départ de l'entraîneur précédent, et il avait réussi à mener la Côte d'Ivoire au sacre à domicile, avant de conduire la sélection jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

De son côté, Renard retrouve une sélection qu'il connaît bien, après l'avoir menée au titre de la Coupe d'Afrique des nations en 2015, l'une des étapes les plus marquantes de sa carrière d'entraîneur au niveau des sélections.

L'entraîneur français a également participé à la phase finale de la Coupe du monde 2026, où il a dirigé la sélection de la Tunisie lors de deux matches durant le tournoi, après avoir été chargé de cette mission à titre provisoire suite au départ de Sabri Lamouchi.