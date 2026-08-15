Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, s'est rapproché d'un nouveau pas vers un transfert dans les rangs du Barça lors de ce mercato estival en cours.

L'expert du mercato Matteo Moretto a écrit sur son compte du réseau « X » : « Rodri s'est rapproché d'un transfert au Barça. Le deal est sur le point d'être bouclé. »

Il a ajouté : « Après plusieurs jours de discussions entre les deux clubs, les négociations entre le Barcelone et Manchester City entrent désormais dans leur phase finale. »

Et de conclure : « Le club catalan cherche à boucler le deal dans les prochaines heures pour un montant dépassant les 70 millions d'euros, répartis entre une somme fixe et des variables. »

Dans le même contexte, le célèbre journaliste « Ben Jacobs » a écrit sur son compte du réseau « X » : « Le Barcelone a soumis une troisième offre pour recruter Rodri, et il est optimiste quant à la conclusion du deal. Les détails de l'opération, dont la valeur dépasse les 60 millions de livres sterling, sont actuellement en cours de discussion. »

Il convient de rappeler que le Real Madrid concurrençait fortement le Barcelone sur le dossier Rodri, mais le joueur a finalement choisi de rejoindre le groupe de Hansi Flick.

