Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
imago-sport-1081995702.jpgSOPA Images

Traduit par

Trois nouveautés : Mourinho dévoile la composition du Real Madrid pour affronter la Real Sociedad

Real Madrid
LaLiga
Real Madrid vs Real Sociedad
Real Sociedad
Espagne

sous la houlette de Valverde

Le Real Madrid a dévoilé son onze de départ pour affronter la Real Sociedad lors du match reporté de la première journée du championnat espagnol, la Liga, au stade Santiago-Bernabéu, l'antre du club madrilène.

Le Real Madrid aborde cette rencontre sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho avec un moral au beau fixe après sa victoire difficile face à l'Espanyol (2-1) en ouverture de son parcours, tandis que la Real Sociedad cherche à se relancer après sa défaite inaugurale contre le Real Betis.

Le onze de départ du Real Madrid comptait la présence de trois nouvelles recrues d'un seul coup, signe évident de la volonté de José Mourinho d'insuffler du sang neuf dès le début.

L'entraîneur portugais a titularisé le Néerlandais Denzel Dumfries pour animer le flanc droit, à ses côtés le Français Ibrahima Konaté pour renforcer l'axe de la défense, tandis que la plus grande surprise est venue de l'intégration du Portugais Bernardo Silva au milieu de terrain pour créer le jeu. Le trio dispute ainsi son premier match officiel en tant que titulaires sous le maillot madrilène au stade Santiago-Bernabéu.

Voici le onze de départ du Real Madrid :

Gardien : Courtois. 

LaLiga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Espanyol Barcelone crest
Espanyol Barcelone
ESP
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Malaga crest
Malaga
MAL

Défense : Dumfries - Konaté - Huijsen - Carreras.

Milieu : Bernardo Silva - Valverde - Arda Güler - Bellingham.

Attaque : Vinicius - Mbappé.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Remplaçants : Lunin - Mestre - Camavinga - Trent - Cucurella - Espi - Brahim - Rüdiger - Yan Diomandé - Cestero - Mario Rivas - Alexis Seria.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google