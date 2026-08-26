Le Real Madrid a dévoilé son onze de départ pour affronter la Real Sociedad lors du match reporté de la première journée du championnat espagnol, la Liga, au stade Santiago-Bernabéu, l'antre du club madrilène.

Le Real Madrid aborde cette rencontre sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho avec un moral au beau fixe après sa victoire difficile face à l'Espanyol (2-1) en ouverture de son parcours, tandis que la Real Sociedad cherche à se relancer après sa défaite inaugurale contre le Real Betis.

Le onze de départ du Real Madrid comptait la présence de trois nouvelles recrues d'un seul coup, signe évident de la volonté de José Mourinho d'insuffler du sang neuf dès le début.

L'entraîneur portugais a titularisé le Néerlandais Denzel Dumfries pour animer le flanc droit, à ses côtés le Français Ibrahima Konaté pour renforcer l'axe de la défense, tandis que la plus grande surprise est venue de l'intégration du Portugais Bernardo Silva au milieu de terrain pour créer le jeu. Le trio dispute ainsi son premier match officiel en tant que titulaires sous le maillot madrilène au stade Santiago-Bernabéu.

Voici le onze de départ du Real Madrid :

Gardien : Courtois.

Défense : Dumfries - Konaté - Huijsen - Carreras.

Milieu : Bernardo Silva - Valverde - Arda Güler - Bellingham.

Attaque : Vinicius - Mbappé.

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Remplaçants : Lunin - Mestre - Camavinga - Trent - Cucurella - Espi - Brahim - Rüdiger - Yan Diomandé - Cestero - Mario Rivas - Alexis Seria.