Trois joueurs du Real Madrid nommés pour le Golden Boy

Trois joueurs du Real Madrid figurent parmi les candidats au trophée du Golden Boy 2026, décerné chaque année par le journal « Tuttosport » italien au meilleur jeune joueur des championnats européens.

La liste des candidats comprend trois joueurs merengues : l'Ivoirien Yan Diomandé, le Brésilien Endrick et l'Espagnol Thiago Pitarch, comme l'a souligné le club madrilène sur son site officiel.

Pour le trophée 2026, le joueur doit être né après le 1er janvier 2006 et être inscrit dans l'un des 25 plus grands championnats européens.

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La liste comprend d'autres noms de premier plan, tels que Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery, Pau Cubarsí, Ayyoub Bouaddi, Estêvão, Lennart Karl, Ethan Nwaneri et Franco Mastantuono.

La liste préliminaire compte 100 joueurs, « Tuttosport » se chargeant d'actualiser le classement chaque mois, avant de réduire par la suite la liste à 20 joueurs qui se disputeront le trophée final.

Le vainqueur est désigné par un jury composé de 50 journalistes issus des principaux médias européens.

Le Français Désiré Doué, la star du Paris Saint-Germain, détient le dernier titre de Golden Boy, après avoir remporté le trophée 2025 avec une large avance sur le Turc Arda Güler, joueur du Real Madrid, arrivé deuxième.



