Trois clubs saoudiens s’affrontent pour s’attacher les services d’Imam Ashour

Les clubs de la Ligue saoudienne s’intéressent de nouveau à Imam Ashour, la star du club égyptien Al-Ahly, en vue du prochain mercato. Ils sont impressionnés par les performances exceptionnelles du joueur avec les Pharaons lors de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain participe actuellement à la Coupe du monde avec les Pharaons et s’est déjà distingué lors de la première journée de la phase de groupes en inscrivant une superbe frappe face à la Belgique, permettant aux siens d’arracher un match nul 1-1.

Selon le quotidien saoudien Al-Weam, le milieu de terrain aurait déjà reçu trois offres de clubs de Saudi Pro League désireux de s’attacher ses services dès la saison prochaine.

Selon le quotidien, trois formations de la Saudi Pro League ont déjà manifesté un intérêt concret pour le milieu de terrain des Rouge et Blanc, séduites par ses qualités techniques et son impact potentiel sur leur effectif.

Sous contrat avec Al-Ahly pour encore deux saisons, le milieu de terrain de 28 ans n’a pas encore tranché sur son avenir.

Selon Al-Weam, la direction du club égyptien ne s’opposerait pas à un départ si l’offre financière correspond aux attentes du club.

Le milieu de terrain, déjà courtisé lors des derniers mercatos, voit l’intérêt se raviver grâce à ses performances régulières sous les couleurs du club du Caire et de sa sélection.

Le joueur devrait toutefois différer sa décision finale jusqu’à la fin de sa participation à la Coupe du monde 2026 avec la sélection égyptienne, sous le regard attentif des clubs saoudiens.

Les Pharaons concluront leur phase de groupes par un match décisif face à l’Iran samedi matin, avec pour objectif d’accrocher leur billet pour les huitièmes de finale.