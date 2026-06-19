L’équipe du Qatar a fait son entrée dans l’histoire de la Coupe du monde de façon peu enviable lors de son match contre le Canada, comptant pour la 2^e journée du groupe B.

Battue 6-0 tôt ce vendredi matin, la formation du Golfe voit ses chances de qualification s’amenuiser. Elle abordera son ultime rencontre face à la Bosnie-Herzégovine avec un seul point, glané lors du match nul inaugural contre la Suisse, et devra donc s’imposer pour entretenir ses espoirs de seizièmes de finale.

Outre ces six buts encaissés, dont un csc de Mohammed Al-Mannai, les « Al-Anabi » ont terminé la rencontre à neuf dès la 53^e minute après les expulsions de Hammam Al-Amin et Essam Madibo.

Selon les statistiques de « Master Sheph », le Qatar est devenu la première équipe de l’histoire à voir deux de ses joueurs être expulsés et à encaisser un but contre son camp au cours d’un même match de Coupe du monde.

Selon Opta, le Qatar est aussi la première équipe asiatique à écoper de deux expulsions dans un match de Coupe du monde.

Les « Al-Anabi » sont aussi devenus la troisième équipe, après les États-Unis en 2006 et l’Uruguay en 1966, à voir deux de ses joueurs être expulsés au cours de la première heure d’un match de Coupe du monde depuis 1966.

Le Qatar rejoint ainsi les États-Unis, battus par l’Italie en 2006, et l’Uruguay, dominée par l’Allemagne en 1966.

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