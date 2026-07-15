Trois buts en deux matchs amicaux : l’Ahly a-t-il enfin trouvé le successeur d’Ivan Tony ?

Les supporters de l'Al-Ahli saoudien ont vécu un moment difficile après la lourde défaite de leur équipe face au club allemand Holstein Kiel lors d'un match amical, mais ils pourraient trouver un lot de consolation dans l'arrivée d'un nouvel attaquant.

Les Rouge et Blanc ont été battus 1-4 par Holstein Kiel, pensionnaire de deuxième division allemande, lors d’une rencontre disputée ce mercredi au camp d’entraînement « Al-Raqi » en Autriche.

Le seul but d’Al-Ahly a été inscrit par l’attaquant brésilien Ricardo Matías, qui a profité d’un tir puissant à ras de terre de son compatriote Matheus Gonçalves depuis l’entrée de la surface de réparation. Le gardien allemand a repoussé le ballon, mais celui-ci est revenu devant Matías, face à une cage vide, et l’avant-centre n’a eu qu’à le pousser au fond des filets.

Il s’agit du troisième but de l’attaquant brésilien durant le stage autrichien, après son doublé lors de la victoire 8-0 face au club autrichien de Salfelden en ouverture de la série de matches amicaux.

Les supporters espèrent que ce jeune Brésilien sera le meilleur remplaçant de l’attaquant anglais Ivan Toney pour la nouvelle saison, d’autant plus que l’équipe a souffert en son absence, faute d’un véritable numéro 9.

L’entraîneur allemand Matthias Jaissle a jusqu’ici aligné Firas Al-Buraikan comme solution de remplacement, mais l’attaquant saoudien s’est montré plus à l’aise dans un rôle de deuxième pointe que comme avant-poste unique.

Rappelons que Ricardo Matthias a rejoint l’Al-Ahly lors du dernier mercato d’hiver, en provenance de l’Internacional brésilien, mais qu’il s’est contenté d’évoluer avec l’équipe des moins de 21 ans dans le championnat « Joi » de l’élite.