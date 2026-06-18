Triste nouvelle et appel au respect : communiqué de la famille Messi

Dans un communiqué officiel, la famille de la star argentine Lionel Messi a annoncé que Jorge Messi, père du capitaine de l’Inter Miami et de la sélection argentine, rencontrait un problème de santé. Elle a précisé qu’il restait hospitalisé et que son état s’améliorait de façon encourageante.

Le communiqué précise que Jorge Messi traverse une période difficile sur le plan de la santé, mais qu’il fait des progrès notables dans son rétablissement, sous une surveillance médicale constante.

La famille a par ailleurs exprimé son agacement face aux rumeurs et aux spéculations qui se sont propagées au cours des dernières heures au sujet de l’état de santé du père du footballeur, regrettant que certaines parties aient traité cette affaire privée sans la sensibilité et le respect attendus.

Le communiqué précise que seuls les proches détiennent des informations fiables sur l’état de santé de Jorge Messi et invite à ne pas accorder de crédit aux déclarations qui ne proviendraient pas directement de la famille ou de ses canaux officiels.

Elle a également rappelé que la santé des personnes et le bien-être de leurs proches ne doivent pas faire l’objet de spéculations ni d’une couverture médiatique irresponsable.

En conclusion, la famille a remercié toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien et leur intérêt, tout en demandant le respect de la vie privée de Jorge Messi et de l’ensemble de la famille durant cette période, et en précisant que toute nouvelle information serait communiquée par les canaux officiels en temps utile.