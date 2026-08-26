Tristan Gooijer semble devoir poursuivre sa carrière à Lommel SK. Bien que son transfert n’ait pas encore été officialisé par l’Ajax ou le club belge, le latéral droit de 21 ans a déjà fait ses adieux à l’Ajax via Instagram.

« Après toutes ces années, mon aventure à l’Ajax touche à sa fin », commence Gooijer. Il accompagne son texte d’une vidéo avec plusieurs temps forts de son passage à Amsterdam.

« Je suis arrivé à 11 ans au centre de formation avec un seul rêve : un jour atteindre l’équipe première. En tant que petit supporter dans la F-Side, c’est encore plus spécial d’avoir finalement pu porter moi-même le maillot de l’Ajax à l’ArenA. »

« Reconnaissant envers tous ceux qui ont fait partie de mon parcours et fier d’avoir pu jouer pour ce magnifique club. On peut parfois être déçu par les gens, sans perdre son amour pour le club », glisse encore Gooijer dans une petite pique. On ne sait pas clairement qui il vise par là. « Ajacide pour toujours. »

L’Ajax et Lommel avaient déjà trouvé un accord il y a quelque temps sur une indemnité de transfert d’environ un demi-million d’euros pour le défenseur. Les négociations entre Gooijer et le club belge se sont ensuite toutefois déroulées de manière si compliquée que l’opération a d’abord semblé capoter.

La situation a depuis évolué. De Telegraaf a rapporté le week-end dernier qu’un transfert est finalement à nouveau proche et que les parties concernées sont presque parvenues à un accord définitif.

Gooijer a disputé treize matches avec l’équipe première de l’Ajax et a également joué cinquante rencontres avec le Jong Ajax. La saison dernière, il a été prêté au PEC Zwolle, où il a disputé 25 matches au total.