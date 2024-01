Très sollicité, l'OL prend une décision forte pour le Groupama Stadium

La pelouse de l’Olympique Lyonnais est très sollicitée pour des matchs. En effet, le club rhodanien a pris une décision forte.

Propriété de l’Olympique Lyonnais, le Groupama Stadium va notamment accueillir les matchs des équipes de France masculines et féminines de football dans les prochains mois. Pour ce faire, le club rhodanien vient de prendre une décision pour sa pelouse.

Le Groupama Stadium subira de changement

Dans un communiqué sur son compte officiel X (anciennement Twitter), ce jeudi 11 janvier 2024, l’Olympique Lyonnais a annoncé que le Groupama Stadium va subir un changement rapide afin de permettre non seulement à ses clubs, mais aux équipes de France de jouer sur un bon espace.

« En raison de contraintes techniques apparues ces dernières semaines, et pour retrouver la meilleure surface de jeu pour nos équipes, mais aussi les grandes rencontres internationales que nous accueillerons ces prochains mois, la pelouse du Groupama Stadium va être changée », a déclaré l’OL dans la note officielle.

L'article continue ci-dessous

Il faut souligner que le Groupama Stadium a été particulièrement sollicitée en ce début d'année, avec notamment 5 matchs de poule de la Coupe du monde de rugby, dont la rencontre opposant l’équipe de France à son homologue d’Italie. Alors que le Stade de France a été mis à disposition pour les Jeux olympiques 2024, le stade de l’OL va continuer à accueillir des rencontres internationales.

Quelques jours pour livrer les travaux

En effet, le Groupama Stadium va servir de cadre à la demi-finale de Ligue des nations féminine entre la France et l’Allemagne en février prochain, mais aussi celle entre la France et l’Allemagne (masculin) en mars et un match du tournoi des 6 nations face à l'Angleterre.

Shaun Botterill/Getty Images

Alors que l’Olympique Lyonnais est en déplacement chez Le Havre AC, dimanche, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, puis à Bergerac en Coupe de France, le 19 janvier, les travaux devront être vite effectués par les équipes du Groupama Stadium ont quelques jours pour changer la pelouse. Car l’OL va accueillir le Stade Rennais le 26 janvier en 19e journée de Ligue 1.