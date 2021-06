"J'ai de très bons souvenirs à Wembley" confie Müller avant Angleterre-Allemagne

Thomas Müller compte sur ses expériences positives à Wembley pour battre l'Angleterre.

Mardi, à 18h00, Wembley sera le théâtre du choc Angleterre-Allemagne à l'occasion des huitièmes de finale de l'Euro. A quelques jours de la rencontre, Thomas Müller a répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse.

Sur le stade de Wembley : « Voilà, nous sommes en huitièmes de finale. Quand je regarde dans le rétro, j'ai de très bons souvenirs de Wembley puisque c'est dans ce stade que j'ai gagné la Ligue des champions en 2013 et j'y ai aussi gagné contre l'Angleterre avec la Mannschaft en 2010. Mardi tout sera différent mais je vais m'appuyer sur ces expériences positives. »

Sur l'Angleterre : « Nous attendons avec impatience le match contre l'Angleterre. Les deux équipes ont fait de bonnes choses lors de la phase de groupes mais aussi de moins bonnes et c'est pour ça qu'il y a des critiques. Contre la Hongrie, on voulait obtenir un meilleur résultat. Mardi ça n'aura plus rien à voir puisque ce sera un match à élimination directe. Et les deux équipes peuvent croire en leur qualification pour les quarts de finale. »

Sur la demi-finale Angleterre-Allemagne lors de l'Euro 1996 (victoire de la Mannschaft aux tirs au but) : « C'est le premier tournoi que j'ai vraiment suivi à la télévision et la demi-finale était très serrée. Mardi, on ne pourra s'en sortir que si on joue collectivement. Nous n'avons pas dans notre équipe une star qui domine la planète football et peut faire la différence à lui seul. L'Allemagne s'appuie toujours sur son collectif et c'est sa grande force. »

Sur Harry Kane qui n'a pas encore marqué : « Les grands attaquants ne doutent jamais. Même si on ne les voit pas beaucoup pendant un match, ils ont juste besoin d'une occasion pour la mettre au fond et après ça, ils font la une des journaux. Je ne sais pas pourquoi Harry Kane n'a toujours pas marqué. Mais j'espère qu'on continuera à parler de son manque de réussite devant le but après la rencontre, ce serait une bonne chose pour nous. »

Sur l'état de son genou : « Si j'avais des problèmes au genou, je ne me serais pas entraîné aujourd'hui. La blessure au genou ne me gêne pas. J'ai assez d'expérience pour y faire face. Je suis convaincu que ce ne sera pas un problème pour jouer mardi. »

Sur la position idéale de Joshua Kimmich : « Quelle que soit sa position, il est toujours performant. C'est un joueur polyvalent qui est très fort physiquement et très doué techniquement. Il joue juste et est très utile pour créer des occasions. D'ailleurs quand on joue à l'extérieur, c'est toujours lui qui est l'origine ou à la conclusion de nos buts. »

Sur le fait de n'avoir jamais marqué lors d'un Euro en trois participations : « C'est vrai que j'aimerais bien marquer un but dans cette compétition mais le plus important, c'est que l'on se qualifie. Cela ne m'empêche pas de dormir. »