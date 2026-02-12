Trent Alexander-Arnold menacé au Real Madrid ?

Cependant, l'international anglais fait face à une nouvelle menace cet été.

Recruté pour 10 millions d'euros en provenance de Liverpool en juin, le passage d'Alexander-Arnold au Bernabéu a été marqué par les blessures et une adaptation difficile en Espagne.

De fait, des rumeurs circulent selon lesquelles les Merengues seraient prêts à se séparer de Trent.

Son entrée en jeu remarquée de 15 minutes à son retour a ravivé l'espoir qu'il puisse devenir la solution à long terme du Real Madrid au poste d'arrière droit, mais cela n'empêchera pas les Espagnols d'investir massivement à ce poste cet été.

Le contrat de Dani Carvajal arrive à échéance à la fin de la saison et il semble destiné à quitter le club après n'avoir disputé aucune minute en Liga depuis son retour de blessure début janvier.

Le Real Madrid suit de près le défenseur de la Roma, Wesley Franca, dont l'ascension en Serie A a été fulgurante depuis son transfert de Flamengo l'été dernier pour 25 millions d'euros.

Le joueur de 22 ans est considéré comme un investissement stratégique pour les Merengues, qui évoquent un montant de 35 millions d'euros pour l'attirer au Bernabéu et concurrencer Alexander-Arnold la saison prochaine.

La valeur marchande estimée de Wesley a atteint 26,6 millions d'euros depuis son arrivée en Italie, où il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 29 matchs.