Trent Alexander-Arnold, l'accusation grave

Le joueur de 27 ans avait rejoint les Merengues à prix réduit en début d'été, après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat avec le champion d'Angleterre en titre.

Suite à l'accueil hostile réservé à Trent, la légende de Liverpool, Jamie Carragher, a justifié la réaction des supporters lors d'une interview accordée à CBS (via Diario AS).

« Ce sont les supporters qui décident de la réaction qu'il suscite. Si la réaction a été négative, c'est parce que Trent, pendant ses 20 ans chez les Reds, a joué le rôle du supporter sur le terrain. Les supporters du stade n'iraient pas jouer gratuitement pour le Real Madrid. Certes, c'est sa carrière et il n'en a qu'une. Il est jeune et a connu un succès éclatant.

Mais si ce qu'il a dit depuis son arrivée à Liverpool est vrai, que c'est le seul club pour lui, qu'il veut être capitaine et devenir une légende ici, alors on ne part pas après avoir remporté le titre de champion et avoir l'opportunité de gagner d'autres trophées avec son club. Est-ce qu'on rejoint un club qui nous a battus en finale de la Ligue des Champions à deux reprises et avec lequel on veut se battre pour remporter d'autres titres ? Je comprends parfaitement la réaction des supporters. »

« Une grande partie de cette frustration vient du fait que les supporters ont le sentiment que Trent les a un peu trompés depuis son arrivée au club, et notamment l'année dernière, où il n'a accordé aucune interview ni fait aucune déclaration publique. On a beaucoup parlé de Salah et Van Dijk, qui ont constamment affirmé à la presse vouloir rester. Trent, lui, est resté muet sur le sujet, et c'est de là que vient la frustration des supporters. »

Trent cherche à relancer sa carrière au Real Madrid.

Son début au Real Madrid a été difficile. Blessé aux ischio-jambiers en septembre, il a manqué six semaines de compétition. Bien qu'il soit de retour dans l'effectif, il n'a pas été titularisé lors des trois derniers matchs, malgré sa présence dans le groupe. Il espère être titulaire lors du déplacement des Merengues à Elche après la trêve internationale.