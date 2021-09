Transferts : Steve McManaman dévoile la préférence d'Erling Haaland

L'ancienne star du Real Madrid a une petite idée sur le futur club du Norvégien.

L'avenir d'Erling Haaland est l'une des choses les plus discutées dans le football européen ces derniers temps. Tout le monde parle de l'attaquant du Borussia Dortmund et spécule sur son avenir.

Le Norvégien devrait quitter le club allemand l'été prochain, une clause de son contrat devenant active et lui permettant de partir si une clause libératoire est atteinte.

"Bien sûr, ce sera difficile, mais nous ferons tout ce que nous pouvons pour garder nos meilleurs joueurs", a déclaré Hans-Joachim Watzke, le président du BvB.

L'ancien joueur du Real Madrid Steve McManaman s'est également exprimé sur l'avenir de Haaland, et il espère que les Blancos seront son prochain choix.

"Est-ce que je pense que Liverpool sera dans la course pour le recruter l'été prochain ? Non", a déclaré McManaman dans une chronique pour Horseracing.net. "Je pense vraiment qu'il ira au Real Madrid et le joueur aime personnellement l'idée du club, le style de vie, et tout ce qui vient avec le fait de jouer pour eux.

"Je ne pense pas que le prix soit la raison pour laquelle Liverpool ne veut pas le signer. Ce sont toutes les autres variables liées à la signature d'un joueur de son calibre. Il aurait un salaire énorme et tous les autres joueurs voudraient le même."

"Mino Raiola voudrait aussi beaucoup d'argent lui-même, et je ne pense pas que Liverpool veuille s'impliquer dans cette affaire".