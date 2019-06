Transferts, Manchester United recrute James

Manchester United s'est offert sa première recrue de l'été, en la personne de Daniel James.

Ole Gunnar Solskjaer tient son premier renfort de l'intersaison. Le manager de a vu ce mercredi Daniel James, le talentueux milieu offensif de Swansea (D2 anglaise) débarquer dans ses rangs.

James s'est engagé pour une durée de cinq ans avec les Red Devils, avec option pour une année supplémentaire. Le montant de la transaction s'élèverait à 15M€ pour cet élément de 21 ans.

L'article continue ci-dessous

A childhood dream comes true for @Daniel_James_97 ♥️ pic.twitter.com/Xq1KEOzxcv — Manchester United (@ManUtd) 12 juin 2019

La signature de James pourrait s'apparenter à la volonté des Mancuniens de miser dorénavant sur la jeunesse et non sur des stars confirmée qui valent 100M€ ou plus. C'est ce que leur avait d'ailleurs clairement conseillé Wayne Rooney , l'ancien buteur du club.

Le recrutement de James pourrait être suivi dans les prochains jours par un autre jeune, en l'occurrence Aaron Wan-Bissaka. , où ce dernier est sous contrat, serait enclin à discuter en cas d'une proposition de 40M€ ou plus.

Pour rappel, la saison dernière, Man United avait déboursé 82M€ sur le marché des transferts, dont 59M€ sur le seul Brésilien Fred.