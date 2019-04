Transferts, le Barça ferme la porte à un départ d'Umtiti

La direction du Barça n'envisage pas une seconde de se séparer de son défenseur français Samuel Umtiti.

Samuel Umtiti fait partie des trois joueurs français de l'effectif du , en compagnie de Clément Lenglet et d'Ousmane Dembelé. Malgré son expérience et aussi son statut, le Lyonnais est celui des trois qui a le moins joué cette saison. En raison d'une blessure, mais pas seulement. Il n'est pas au top de son rendement et doit aussi faire face à la concurrence. Pourtant, en dépit de cet état de faits, les responsables blaugrana ne pensent pas le laisser partir l'été prochain.

Ce jeudi, le quotidien L'Equipe a publié des propos d'une source du club catalan, qui atteste que le champion du monde 2018 sera encore à Nou Camp la saison prochaine : "Sam va rester car notre désir est qu'il poursuive au Barça et qu'il revienne à 100%". Des propos qui suggèrent aussi que l'intéressé ne s'est pas encore totalement remis de sa blessure au genou gauche, celle qui lui avait raté toute la première partie de la saison.

Umtiti avait pris la décision en automne dernier de ne se pas se faire opérer et de suivre un programme de soins au . Un choix qui avait suscité quelques remous en interne, mais aussi des critiques à l'extérieur. La presse locale l'a critiqué, pour ne pas avoir fait les sacrifices nécessaires afin de revenir dans les meilleures conditions possibles. Le défenseur s'en était défendu, en assurant que la décision a été prise en concertation avec ses employeurs et que c'était aussi la meilleure des solutions.

Il garde la cote en et en

Âgé de 25 ans, Umtiti a un contrat avec le Barça qui court jusqu'en 2023. Sa clause libératoire est fixée à 500M€. Un montant important, mais qui n'a pas empêché certaines écuries continentales de se positionner avec l'espoir de l'attirer dans leurs rangs. Toujours selon L'Equipe, il y aurait eu des courtisans émanant d'Italie et d'Angleterre. Mais, face à ces approches, la direction blaugrana a jusqu'ici toujours opposé une fin de non-recevoir.

La dernière sortie du Barça c'était mardi en championnat contre Alaves (2-0) et Umtiti était titulaire. Ce n'était que sa 12e apparition de l'exercice en . Et en Ligue des Champions, il n'a été aligné par Ernesto Valverde qu'à une seule reprise. Au sein du club, on n'est pas inquiet plus que cela cependant. Ou pas encore. On reste convaincu que l'ancien rhodanien va monter en puissance et qu'une préparation estivale complète va l'aider à recouvrir tous ses moyens. Et s'il n'y arrive pas ? Ce n'est qu'une hypothèse mais l'éventualité d'un transfert ne sera alors peut-être plus exclue.