Transferts, Guendouzi explique son transfert à l'OM

Ancien parisien, Matteo Guendouzi a expliqué son transfert à l'OM et évoqué sa fierté.

Malgré son passif d’ancien Parisien, lui qui a été formé au PSG, Matteo Guendouzi n’a pas réfléchi longtemps à l’idée de revenir jouer en Ligue 1 (8 matches avec Lorient) du côté de la Canebière.

Guendouzi fier de rejoindre l'OM

A 22 ans, le milieu de terrain est prêté une saison avec option d'achat à Marseille et vient compléter le recrutement intelligent marseillais depuis l’ouverture du marché des transferts.

Il est la cinquième recrue de l’OM après Gerson, Balerdi, De La Fuente et Cengiz Ünder et renforce un entrejeu qui avait vu Cuisance et Ntcham repartir dans leur club respectif après un prêt non concluant.

"L'Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec Arsenal FC pour le milieu de terrain français, Mattéo Guendouzi. Après le succès de sa visite médicale, Mattéo s'est engagé avec le club olympien pour un prêt d'un an avec option d'achat. Il est la cinquième recrue olympienne de ce mercato estival 2021", pouvait-on ainsi lire sur la note officielle publiée par l'OM sur son site, à l'annonce du transfert, ce mardi.

Le joueur aussi s'est exprimé, évoquant sa firté de rallier le club phocéen, et affirmant qu'il a hâte de mouiller son nouveau maillot.

« Un honneur et une fierté de rejoindre l’Olympique de Marseille et de défendre les couleurs de ce grand club historique qui représente les valeurs du peuple marseillais. Hâte de jouer au Vélodrome et de mouiller le maillot. Allez l’OM », a indiqué le joueur.

Pour rappel, le polyvalent milieu de terrain débarque à Marseille sous la forme d’un prêt avec une option d’achat automatique estimée à 11 millions d’euros. Le prochain Clasico sera encore plus intéressant...