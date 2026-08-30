La visite médicale obligatoire devrait être passée dès demain, lundi. Selon Mundo Deportivo, un contrat de deux ans avec une option pour une année supplémentaire attend le Brésilien de 29 ans chez les Catalans. D’après le journaliste spécialisé dans les transferts Romano, le club versera à Arsenal une indemnité de base d’environ dix millions d’euros, plus des bonus liés aux performances.

Ainsi, la direction sportive des Blaugrana comble un vide apparu après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres. Ce droitier très à l’aise techniquement vient compléter l’attaque nouvellement remaniée des Catalans. Le secteur offensif avait déjà été profondément transformé lors de l’actuelle période des transferts après les départs de Lewandowski (Chicago Fire), Torres (PSG) et Marcus Rashford (Manchester United), avec les arrivées d’Anthony Gordon et Karim Adeyemi.

Jesus rejoint désormais l’effectif soit comme alternative, soit même comme complément au véritable candidat souhaité en priorité, Julian Alvarez. Le bras de fer dans les négociations pour l’Argentin de 26 ans reste toujours aussi compliqué, puisque l’Atlético de Madrid ne montre jusqu’à présent aucune volonté de céder son meilleur attaquant à un concurrent direct.

Getty Images

Jusqu’à quand courait encore le contrat de Gabriel Jesus à Arsenal ?

L’offensive des Espagnols intervient à un moment favorable pour les deux parties. Chez les Gunners, Jesus a perdu de plus en plus d’influence ces derniers mois. Comme son contrat à Londres expire l’an prochain, le club de Premier League s’est montré ouvert à un accord dans la dernière phase de la période des transferts afin d’éviter une séparation sans indemnité.

Le plus grand facteur de risque de l’opération reste l’état physique de l’attaquant. Le Brésilien, habituellement très porté sur le jeu, a régulièrement été freiné par des blessures à répétition au cours de ses dernières saisons à Arsenal. À Barcelone, le joueur expérimenté doit désormais retrouver sa stabilité d’antan et accroître immédiatement la concurrence en attaque.