Vozinha, le gardien de la sélection du Cap-Vert, est proche de trouver un accord avec le club marocain de la Renaissance de Berkane.

Vozinha, âgé de 40 ans, avait rejoint les rangs du Colo-Colo chilien au cours des derniers jours, mais il a changé ses plans de manière inattendue.

Selon le site Globo Esporte, Vozinha mène désormais des négociations concernant les derniers détails pour défendre les couleurs de la Renaissance de Berkane, d'après ce qu'a rapporté le journaliste Rafael Buzio.

Le Colo-Colo avait annoncé le recrutement de Vozinha, et le club chilien avait publié, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, une photo du gardien accompagnée de la phrase « Bienvenue, nous t'attendons au stade Monumental ».

Mais au cours des derniers jours, le gardien a reporté pour la troisième fois la date de son arrivée au Chili, ce qui a suscité une part de flou autour de la finalisation de l'opération.

Désormais, on attend l'arrivée de Vozinha au Maroc afin de signer avec la Renaissance de Berkane.

Le club marocain mène également des négociations avancées avec l'entraîneur Bubista, qui a dirigé la sélection du Cap-Vert lors de la Coupe du monde. Une fois son recrutement finalisé, le club soumettra une offre officielle au gardien chevronné.

Selon le journaliste Rafael Buzio, Vozinha attend l'arrivée de l'offre officielle avant de prendre sa décision finale concernant son avenir.