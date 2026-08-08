Arsenal a annoncé la finalisation du transfert du Brésilien Bruno Guimaraes, en provenance de Newcastle United, afin de renforcer le milieu de terrain du club londonien en vue de la nouvelle saison.

Guimaraes, âgé de 28 ans, a signé un contrat de 4 saisons avec Arsenal, assorti d'une option de prolongation d'une année supplémentaire, mettant ainsi fin à son aventure avec Newcastle entamée en 2022, selon un communiqué officiel publié ce samedi par le club londonien.

Arsenal n'a pas dévoilé le montant de la transaction, mais plusieurs médias britanniques, dont la chaîne « Sky Sports », ont confirmé que le transfert s'élevait à 75 millions de livres sterling.

Guimaraes a déclaré après son transfert à Arsenal : « Je me sens très bien et je suis heureux de cette opportunité. Dès la première fois que j'ai échangé avec Andrea Berta et Mikel Arteta, j'ai ressenti de l'enthousiasme. J'avais le sentiment intérieur que j'avais besoin d'un nouveau défi dans ma vie, et je pense que jouer avec Arsenal sera un défi passionnant. »

Il a ajouté : « Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de vous rejoindre. Je donnerai tout ce que j'ai, je vous le promets. Je suis votre guerrier et je ne renoncerai jamais. J'espère que nous créerons ensemble de nombreux souvenirs magnifiques. »

Arsenal : Guimaraes fera évoluer le style de l'équipe

De son côté, Andrea Berta, le directeur sportif d'Arsenal, a salué les qualités du joueur brésilien, affirmant que ce transfert apportera à l'équipe un renfort de poids tant sur le plan technique que sur celui du leadership.

Berta a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Bruno Guimaraes dans notre club. C'est un joueur doté d'un mental fort et d'une grande qualité, et il apportera une part importante de leadership à notre effectif. »

Il a ajouté : « Avec l'arrivée de Bruno, nous continuons de renforcer le cœur de notre équipe. Comme nous l'avons tous constaté, il peut évoluer comme milieu défensif ou comme milieu box-to-box. Il allie la qualité à l'effort, et il a par ailleurs offert des buts et des passes décisives à son équipe à chaque saison. »

Il a poursuivi : « Bruno permettra à Mikel de continuer à faire évoluer notre style de jeu, et il élèvera également le niveau de concurrence au sein de l'équipe, ce qui est indispensable pour maintenir les exigences requises lorsque nous visons à remporter les plus grands titres. »

Newcastle a rejeté la première offre avant de conclure le transfert

Newcastle tenait à conserver Guimaraes, dont le contrat courait encore sur deux ans, avec une option permettant au club de le prolonger pour une troisième saison, mais la volonté du joueur de relever un nouveau défi a finalement scellé l'issue du transfert.

Le joueur avait informé les dirigeants de Newcastle plus tôt dans l'été de son souhait de rejoindre Arsenal, à condition qu'une offre convenable soit formulée, avant que le club anglais ne rejette la première proposition présentée par les Gunners.

Mais les deux parties sont parvenues par la suite à un accord d'une valeur de 75 millions de livres sterling, Arsenal s'acquittant du montant du transfert, permettant au joueur de rejoindre officiellement l'équipe.

Avec ce transfert, la valeur des joueurs vendus par Newcastle durant le mercato estival a dépassé la barre des 240 millions de livres sterling.

La liste des partants a également été marquée par le transfert d'Anthony Gordon au Barça pour 69,3 millions de livres sterling, tandis que Sandro Tonali a rejoint Tottenham dans le cadre d'une opération atteignant 100 millions de livres sterling, au moment où l'entraîneur Eddie Howe quittait l'équipe, dans une période marquée par d'importants changements au sein du club.

Newcastle a indiqué dans un communiqué officiel que le montant du transfert de Guimaraes le classe parmi les 10 indemnités de transfert les plus élevées perçues par un club pour un joueur âgé de 28 ans ou plus, et qu'il représente également un record pour un joueur de son âge et de son poste combinés.

195 matches avec Newcastle

Guimaraes avait rejoint Newcastle en 2022 en provenance de Lyon pour 40 millions de livres sterling, et il a disputé 195 matches sous le maillot de l'équipe, inscrivant 31 buts, contribuant au sacre en Coupe de la Ligue anglaise.

Malgré son départ, le joueur a affirmé que la décision de quitter Newcastle n'avait pas été facile, évoquant son fort attachement au club et à ses supporters.

Il a déclaré : « C'était l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Lorsque je suis arrivé, le club traversait une période difficile, et je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble. »

Il a ajouté : « Je suis tombé amoureux de cet endroit, et je le pense vraiment. Depuis mon premier jour, les supporters, mes coéquipiers, Eddie Howe, le staff technique et toutes les personnes liées au club nous ont fait sentir, ma famille et moi, comme chez nous. »

Guimaraes a adressé ses remerciements au Fonds public d'investissement, au président du club Yasir Al-Rumayyan et à Jamie Reuben, ainsi qu'aux dirigeants du club, soulignant qu'ils avaient tout fait pour le retenir dans les rangs de l'équipe.

Il a expliqué : « Ce transfert est extrêmement difficile car Newcastle représente beaucoup pour moi, mais je souhaitais vivre une nouvelle expérience dans ma vie. Je me sens prêt pour un nouveau défi, pour moi et pour ma famille. »

Il a poursuivi : « J'ai eu une conversation très positive avec Matthias Jaissle, et je pars en sachant que le club est entre de bonnes mains. »

Il a conclu son message aux supporters de Newcastle en déclarant : « Vous remercier ne suffira jamais, mais je le dis du fond du cœur. Je serai toujours fier d'avoir fait partie du parcours de ce club. Merci pour tout. »