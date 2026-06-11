Transfert prioritaire : Mourinho lance un défi à Barcelone et réclame cette recrue

Après la réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid, le club a immédiatement lancé la reconstruction de l’équipe, suite à une saison blanche sans aucun titre.

Selon plusieurs médias, le club merengue aurait déjà finalisé les arrivées du défenseur Ibrahima Konaté et de l’arrière droit Denzel Dumfries, et continuerait à explorer d’autres pistes pour renforcer son effectif d’ici la fin du mercato.

Le Portugais Bernardo Silva (31 ans) figure parmi les joueurs les plus courtisés de ce mercato. Après neuf saisons sous le maillot de Manchester City, le défenseur quittera le club anglais en tant que joueur libre.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid sont sur les rangs pour recruter le milieu offensif, actuellement concentré sur la Coupe du monde 2026 avec le Portugal avant de statuer sur son avenir pour la saison prochaine.

Un élément pourrait toutefois orienter le Portugais vers le Real : la possible arrivée de son compatriote José Mourinho sur le banc merengue.

Mourinho, qui a quitté Benfica après avoir réglé sa clause libératoire de 15 millions d’euros, devrait entamer un nouveau mandat au Santiago Bernabéu ; le club n’a pas encore officialisé son retour, mais l’issue semble acquise.

Selon le journal AS ce jeudi, l’arrivée du technicien portugais au Real Madrid a élevé le recrutement de son compatriote au rang de priorité absolue.

Selon le quotidien, Jorge Mendes – agent à la fois du milieu de terrain et de l’entraîneur – l’avait proposé au Real il y a deux mois, mais l’offre avait alors été refusée.

Selon les médias, le technicien portugais apprécie le leadership et l’implication de Bernardo Silva, utiles tant sur le terrain que dans le vestiaire.