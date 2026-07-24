Transfert libre : une star du Maroc met le cap sur le championnat allemand

Le milieu de terrain marocain Bilal Nadir a rejoint les rangs du club allemand de Hambourg, dans le cadre d'un transfert libre, en provenance de l'Olympique de Marseille.

Bilal Nadir devient ainsi la deuxième recrue estivale de Hambourg, après l'arrivée de l'attaquant Patson Daka.

Hambourg a souhaité la bienvenue au joueur marocain via son compte officiel sur la plateforme X, en déclarant : « Le milieu de terrain marocain nous rejoint dans le cadre d'un transfert gratuit en provenance de Marseille, et il a signé un contrat de longue durée. »

Le site de Hambourg a indiqué que le joueur marocain a passé avec succès la visite médicale, avant de rejoindre le stage de l'équipe en Autriche, où il a signé son contrat en présence des responsables du club, et qu'il portera le maillot numéro 4.

Le joueur a déclaré après sa signature : « Je suis très heureux de devenir un joueur de Hambourg, et j'ai hâte de rencontrer les supporters du club et de jouer pour cette ville. »

Kathleen Krüger, membre du conseil d'administration sportif de Hambourg, a expliqué : « Bilal est un joueur polyvalent, capable d'occuper plusieurs rôles au milieu de terrain. Son arrivée nous offre une plus grande flexibilité, et il possède un caractère calme qui s'accorde avec notre style de jeu et nos valeurs. »

De son côté, le directeur sportif Claus Costa a affirmé que le joueur, gaucher et mesurant 1,86 mètre, possède une grande qualité technique.

Bilal Nadir est né dans la ville française de Nice le 28 novembre 2003, et il a été formé à l'académie de Nice avant de rejoindre Marseille durant l'été 2021.

Après son intégration à l'équipe première en 2023, il a disputé 53 matchs officiels sous le maillot de Marseille, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré 5 passes décisives. Il a également participé 4 fois à la Ligue des champions et deux fois à la Ligue Europa.

Sur le plan international, Nadir avait déjà été convoqué au sein de la sélection du Maroc en mars 2025, mais il n'a pour l'instant disputé aucun match international, après avoir représenté auparavant la sélection du Maroc des moins de 23 ans, ainsi que plusieurs sélections françaises de jeunes.