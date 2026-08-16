Le Portugais Joao Cancelo, joueur d'Al-Hilal, s'est rapproché d'un retour dans les rangs du Barça, après avoir publié un message sur ses comptes de réseaux sociaux comportant une allusion claire au club catalan.

Cancelo, âgé de 32 ans, a publié une photo de lui de dos portant le maillot du Barça, à côté de laquelle il a placé un sablier, laissant entendre que son retour au Spotify Camp Nou n'était plus qu'une question de temps.

Le Barça et Al-Hilal s'étaient accordés il y a quelques semaines sur le transfert de l'arrière portugais pour 10 millions d'euros, bien que des médias saoudiens aient rapporté ces derniers jours que les exigences du club avaient grimpé à 15 millions.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a révélé que Cancelo rejoindrait le Barça gratuitement, en échange de la signature par Al-Hilal de Marc Casado, écarté des plans de Hansi Flick, pour un montant inférieur à 40 millions d'euros, la somme que le club catalan cherchait à obtenir pour la vente du joueur.

Cancelo a été écarté de la liste d'Al-Hilal lors de son match d'ouverture face à Al-Faisaly, vendredi dernier, tandis que son entraîneur Simone Inzaghi a expliqué que le joueur « continue de s'entraîner normalement avec l'équipe ».

L'entraîneur italien a ajouté : « En ce qui concerne son avenir et sa continuité, c'est une affaire qui relève de la direction. »

Al-Hilal compte actuellement 13 joueurs étrangers dans son effectif, alors que le règlement n'autorise l'enregistrement que de 10 joueurs étrangers par équipe.

Après le bon niveau affiché par Cancelo durant sa période de prêt la saison dernière, à la suite de son arrivée au Barça en provenance d'Al-Hilal lors de la deuxième phase de la saison, Hansi Flick a donné son accord pour que la direction sportive engage des démarches en vue de recruter définitivement le polyvalent joueur portugais.

L'accord entre le Barça et Cancelo est totalement finalisé, et il ne reste plus que l'accord d'Al-Hilal pour conclure la transaction.