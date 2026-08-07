Transfert gelé : Barcelone nage à contre-courant d'Al-Hilal

L'avenir de Marc Casado, le milieu de terrain du Barça âgé de 22 ans, demeure incertain.

Al-Hilal a déjà fait un pas en avant en soumettant une offre au Barça pour recruter Casado, mais le club catalan a rejeté cette proposition en juillet dernier. Depuis, les négociations entre les deux clubs restent loin d'aboutir à un accord définitif.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que le désaccord porte sur l'évaluation de la valeur du joueur, le Barça réclamant une somme supérieure à 30 millions d'euros, aspirant même à se rapprocher des 40 millions, un montant qu'Al-Hilal ne souhaite pas atteindre.

Sur le plan personnel, les négociations avec Casado ont atteint un stade avancé et il existe une bonne entente entre le joueur et Al-Hilal. Néanmoins, l'accord définitif dépend de la capacité des deux clubs à rapprocher leurs points de vue.

Dans le même temps, le milieu de terrain suscite l'intérêt de plusieurs championnats européens, ce que le produit de l'académie du Barça considère également d'un bon œil.

Des clubs de Serie A, de Bundesliga et de Premier League suivent de près la situation de Casado, même si aucune offre officielle n'a été présentée jusqu'à présent.

Pour l'heure, l'offre d'Al-Hilal reste la plus sérieuse, bien que les divergences financières avec le Barça maintiennent le dossier dans l'impasse.