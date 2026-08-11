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Romelu Lukaku NapoliGetty Images

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Transfert bouclé : Lukaku suit les traces de Mohamed Salah

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Une recrue de choix pour le géant turc

La star belge Romelu Lukaku s'est rapprochée d'une nouvelle expérience dans le championnat turc, après que Fenerbahçe est parvenu à un accord avec Naples concernant le transfert de l'attaquant chevronné, une opération qui intervient quelques jours après le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah à Trabzonspor.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé que le transfert de Lukaku à Fenerbahçe était bouclé, après que le club turc a obtenu le feu vert de Naples à la suite d'un accord trouvé entre les deux parties.

Romano a précisé, via son compte sur la plateforme X, que Fenerbahçe avait présenté une nouvelle offre, dévoilée hier soir, d'un montant supérieur à 6 millions d'euros, acceptée par Naples, tandis que Lukaku est également parvenu à un accord sur l'ensemble des conditions personnelles.

Le journaliste italien a indiqué que l'accord entre les deux clubs et le joueur avait été conclu oralement jusqu'à présent, l'examen et l'échange des documents officiels devant se dérouler aujourd'hui, en vue de finaliser définitivement l'opération.

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Le transfert de Lukaku à Fenerbahçe intervient à un moment marquant, après que Mohamed Salah a choisi de vivre une nouvelle expérience en Turquie par la porte de Trabzonspor, au terme de son parcours avec Liverpool, le football turc accueillant ainsi deux noms de premier plan du football mondial au cours d'une même période de transferts.

Le transfert de Salah à Trabzonspor avait provoqué un grand émoi en Turquie, après que le club a réussi à conclure l'affaire malgré la concurrence d'autres clubs turcs, dans un contexte de vif intérêt populaire et médiatique autour de cette démarche.

Quant à Lukaku, il s'apprête à quitter Naples après une expérience avec le club italien, pour rejoindre Fenerbahçe, qui cherche à renforcer sa ligne d'attaque avec une recrue au nom et à l'expérience de premier plan.

Ainsi, l'attaquant belge marche sur les traces de Salah en prenant la décision de rejoindre le championnat turc, même si chacun d'eux a choisi un club différent, à un moment où le championnat turc semble plus attractif pour les grands noms durant la période actuelle.

Il ne reste plus à Lukaku qu'une dernière étape : finaliser les démarches et les documents officiels, avant l'annonce définitive de son transfert à Fenerbahçe.

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