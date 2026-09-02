Transfert bouclé ! Le FC Barcelone recrute un jeune talent du VfB Stuttgart

Le FC Barcelone a également renforcé une nouvelle fois son équipe réserve lors du Deadline Day et a trouvé son bonheur en Bundesliga, du côté du VfB Stuttgart. Mirza Catovic rejoint la Catalogne en prêt en provenance des Souabes, et une option d’achat de 3,5 millions d’euros serait également incluse.

Auparavant, le VfB avait encore prolongé d’un an, jusqu’en 2029, le contrat du milieu de terrain de 19 ans. « Mirza a franchi des étapes importantes ces dernières années sur le chemin qui mène du statut de joueur de jeunes vers le football professionnel », a expliqué Fabian Wohlgemuth, membre du directoire sportif du VfB. « Après la saison écoulée, marquée par de nombreuses apparitions en 3. Liga, il a désormais l’opportunité d’engranger de l’expérience supplémentaire au sein de la deuxième équipe du FC Barcelone. »

Bien que l’international U19, devenu vice-champion d’Europe avec la sélection allemande lors de l’Euro U19 cet été, soit prévu à Barcelone pour l’équipe Atletic, il devrait aussi pouvoir, à plus long terme, faire ses preuves sous les ordres de l’entraîneur de l’équipe première, Hansi Flick.

Catovic a rejoint le VfB Stuttgart en 2022 et y a évolué dans toutes les sélections de jeunes, des U16 aux U17 puis aux U19. Depuis ses débuts en U21 en 2024, il a cumulé 45 apparitions en 3. Liga, inscrit deux buts et contribué à deux reprises au maintien. En 2026, il a également remporté la Coupe d’Allemagne juniors avec les jeunes du VfB.