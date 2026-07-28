L'attaquant français Elie Junior Kroupi, étoile du club anglais de Bournemouth, aspire à évoluer sous les couleurs du FC Barcelone et considère un transfert au Camp Nou comme le « rêve de sa vie », affichant un grand enthousiasme pour une opportunité qui pourrait représenter un tournant majeur dans sa carrière, alors que le club catalan se prépare à formuler une offre officielle qui pourrait atteindre 100 millions d'euros pour l'enrôler.

La journaliste Helena Condis, de la radio espagnole Cadena COPE, a révélé que Kroupi était très « enthousiaste » à l'idée de rejoindre le Barça, affirmant que le désir du joueur de 22 ans était clair et sans équivoque, et qu'il constituerait une recrue de valeur si le club catalan présentait une offre officielle à Bournemouth pour l'acquérir.

Kroupi se concentre actuellement sur la préparation d'avant-saison avec son équipe de Bournemouth, cherchant à atteindre son meilleur niveau physique en vue de la nouvelle saison, mais il n'est pas indifférent aux rumeurs sur son transfert vers le club catalan, qui font la une de la presse espagnole ces derniers jours.

Le FC Barcelone a récemment réactivé son plan alternatif pour le poste d'avant-centre pur (numéro 9), après l'échec de ses négociations pour recruter l'Argentin Julian Alvarez de l'Atlético Madrid, qui demeure la première option pour succéder au Polonais Robert Lewandowski et devenir le fer de lance principal de l'équipe pour les années à venir.

Le président du Barça, Joan Laporta, avait averti que l'offre présentée à l'Atlético Madrid pour Alvarez « n'était pas définitive » et qu'elle expirerait entre « la fin juillet et le début août », ce qui a poussé le directeur sportif Deco à commencer à travailler pour présenter une solution de rechange fiable à l'entraîneur allemand Hansi Flick, à savoir Kroupi.

Selon le journal catalan Sport, les dirigeants du Barça surveillent l'attaquant français depuis un certain temps et, malgré un vif débat dans les bureaux du club entre ceux qui croient en son talent et ceux qui le jugent « pas encore mature », ils sont prêts à dépenser environ 100 millions d'euros pour l'enrôler depuis Bournemouth.

Bournemouth ne facilitera pas le départ de sa jeune étoile, surtout après les performances remarquables qu'il a livrées la saison dernière, mais une somme aussi colossale pourrait rapprocher son arrivée au Camp Nou, d'autant que le joueur affiche un désir manifeste de partir et une vive aspiration à évoluer sous les couleurs du club catalan.