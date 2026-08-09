Le Phénomène Ronaldo a révélé l'un des épisodes marquants qui ont finalement conduit à son départ de Barcelone en 1997.

La légende brésilienne, qui a passé une seule saison à Barcelone, a affirmé qu'il était heureux au club, et qu'il était même parvenu à un accord pour y rester, mais le changement de position de la direction du Barça a entraîné l'effondrement de sa relation avec les Blaugrana.

Le journal Sport a publié les déclarations de l'ancienne star de la samba, qui a affirmé : « J'étais heureux à Barcelone. Mon agent était là-bas, et à la fin ils sont parvenus à un accord. »

Il a ajouté : « Ils m'ont appelé à l'époque et m'ont dit : écoute, nous avons un accord. Tu vas rester avec nous avec un nouveau contrat à Barcelone. Nous sommes très contents et Barcelone est content. »

Mais la situation a radicalement changé quelques jours plus tard. Selon le récit de Ronaldo, trois jours après cette conversation, Barcelone a changé de position et lui a ouvert la porte du départ.

Le Phénomène a expliqué : « Trois jours après, ils m'ont appelé et m'ont dit : écoute, nous ne pouvons pas conclure ce contrat avec toi. Si tu as une opportunité de partir, tu n'as qu'à apporter l'argent nécessaire pour payer le montant de la clause libératoire, et là tu pourras partir. »

Pour cette raison, comme l'a expliqué Ronaldo lui-même, il a ressenti une profonde déception face au changement de position du club, et a pris la décision de chercher une issue.

Il a souligné : « Je leur ai dit : écoutez, je ne me sens plus à l'aise de continuer avec Barcelone, parce que ces gens n'ont aucun respect pour leur parole. Donc je veux partir. »

Il a conclu : « L'Inter Milan est arrivé. Ils ont payé Barcelone, je crois que le montant était de 40 millions d'euros à l'époque, et c'était une somme absolument colossale. Et c'est ainsi que je suis parti vers le club italien. »