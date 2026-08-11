À l'approche de la fin du mercato estival, le FC Barcelone connaît une activité frénétique pour restructurer son effectif, en se concentrant sur les arrivées de Rodri, Julian Alvarez et Cancelo, tout en cherchant à réaliser un départ nécessaire pour ajuster la masse salariale requise afin de mettre en œuvre le plan ambitieux du directeur sportif Deco et de l'entraîneur Hansi Flick.

Selon le quotidien espagnol « Sport », le défenseur français Jules Koundé pourrait être l'un des partants potentiels en cas d'offre alléchante, notamment après l'intérêt sérieux d'Arsenal pour le recruter comme alternative à sa cible principale, Konsa, le défenseur d'Aston Villa dont le club réclame plus de 75 millions d'euros, un montant que le club londonien juge excessif.

Après le départ déjà acté de Ronald Araujo, le Barça espère obtenir environ 40 millions d'euros de la vente de Marc Casado dans les prochains jours, tandis que Koundé représente une autre option pour générer un revenu supplémentaire, malgré la récente prolongation de son contrat jusqu'en 2030, et tous les indicateurs montrent sa volonté de poursuivre avec les Blaugrana.

Cependant, Koundé a une discussion en suspens avec Flick, qui avait déjà clarifié la situation de plusieurs autres joueurs comme Araujo et Casado, le Français ayant perdu de son éclat la saison dernière. L'entraîneur allemand semble préférer miser sur Eric Garcia dès le départ au poste de défenseur central.

L'option Koundé séduit l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta, qui cherche un défenseur hybride polyvalent capable d'évoluer aussi bien comme défenseur central que comme arrière droit, notamment en raison des graves problèmes défensifs dont souffre l'équipe en ce début de saison, avec l'absence de William Saliba pour une durée indéterminée en raison de problèmes de dos, tandis que Timber souffre de problèmes chroniques à la cuisse qui lui rendent difficile de jouer de manière continue.

Pour l'heure, le Barça attend les événements et se prépare à tous les scénarios possibles, prêt à accepter à coup sûr une offre à plusieurs millions pour Koundé, à condition de s'assurer les services d'un défenseur central de premier plan pour le remplacer, d'autant que Flick couvrira le flanc gauche avec Cancelo, dont la signature est désormais imminente, et Baldé, tandis qu'il dispose sur le côté droit d'alternatives comme Eric Garcia et le jeune espoir Xavi Espart, qui convainc clairement l'entraîneur allemand.

Malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain également pour recruter un défenseur de premier plan, le club français n'a pas fait de démarches sérieuses à ce sujet, et tous les indicateurs montrent qu'il optera pour le recrutement d'un jeune joueur à grand potentiel, tandis que le Bayern Munich place lui aussi Koundé dans sa liste, bien que le club bavarois ait davantage besoin de vendre que d'acheter.

Le dernier mot revient à Koundé lui-même, qui a réintégré les entraînements collectifs et attend d'éclaircir sa position définitive avec Flick, compte tenu de sa très grande valeur marchande et de son contrat courant jusqu'en 2030, qui offre au Barça une forte marge de négociation.