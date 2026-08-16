Le club de Trabzonspor s'est rapproché de la conclusion du transfert d'un attaquant étranger de premier plan, alors que les manœuvres du club turc se poursuivent pour renforcer son entrejeu avant la fermeture de la période des transferts.

Le site turc 61saat a révélé que les négociations concernant le transfert de l'Uruguayen Darwin Núñez, attaquant d'Al-Hilal, vers Trabzonspor ont connu des développements positifs, après que le club et le joueur sont parvenus à un accord sur les conditions du transfert, tandis que certains détails financiers en retardent encore la finalisation officielle.

La source a précisé que Núñez perçoit un salaire annuel d'environ 20 millions d'euros à Al-Hilal.

Selon les informations rapportées, l'attaquant uruguayen dispose d'arriérés financiers auprès d'Al-Hilal s'élevant à 12 millions d'euros, et le joueur travaille actuellement au règlement de ce dossier, d'autant que la somme est soumise à l'impôt, ce qui a contribué à prolonger la durée des négociations.

Les discussions à ce sujet évoluent de manière positive, certains responsables de Trabzonspor estimant que le transfert pourrait être finalisé à tout moment, même si les aspects financiers demeurent un facteur déterminant dans le calendrier de l'annonce définitive.

Dans le même temps, Trabzonspor poursuit sa quête d'un milieu de terrain étranger pour renforcer ses rangs, ayant entamé des négociations avec un jeune joueur anglais — dont le nom n'a pas été cité — mais son club a rejeté l'offre présentée pour s'attacher ses services.

Le club a également mené des discussions avec Atakan Karazor, joueur de Stuttgart, au sujet de son transfert dans ses rangs, mais les négociations n'ont pas abouti à un accord, avec la possibilité de tenir une nouvelle réunion entre les deux parties au cours de la prochaine période.

Le site a conclu : « La liste des joueurs étrangers de Trabzonspor s'attend à un changement soudain, le club étant à la recherche d'un jeune milieu de terrain doté d'une grande taille et à l'aise au poste de sentinelle, ce qui pourrait imposer le départ de l'un des joueurs étrangers actuels afin de faire de la place à la nouvelle recrue. »

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