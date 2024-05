Tout va mieux entre Messi et Antonella

Lionel Messi a rarement souri ou fait la fête à Paris, mais il aime sa nouvelle vie en Floride

La vedette argentine passé une nouvelle soirée romantique avec sa femme Antonela.

L'icône argentine a passé deux saisons au Paris Saint-Germain, après avoir mis fin à une période emblématique au FC Barcelone, mais a eu du mal à s'installer en France avec sa jeune famille. En 2023, il décide de poursuivre le rêve américain avec l'Inter Miami.

Messi est de retour à son meilleur niveau en MLS, alors qu'on parle de lui comme MVP en 2024. Il semble avoir trouvé l'environnement idéal sur les plans professionnel et personnel. L'octuple Ballon d'Or est entouré de nombreux amis, comme Luiz Suarez et Jordi Alba, et vit sous le soleil de South Beach.