Tout sur la blessure de Neymar et son indisponibilité

Touché ce dimanche en début d'après-midi, Neymar a quitté la rencontre contre Lille sur civière. Tout savoir sur sa blessure et son indisponibilité.

Les années passent et se ressemblent et la poisse semble vouloir s'accrocher sérieusement au PSG car, même quand les Parisiens gagnent, il y a toujours quelque chose qui ne va pas à Paris. Ce dimanche, les hommes de Christophe Galtier ont mis fin à une série de 3 défaites consécutives en s'imposant contre Lille grâce à un but de Lionel Messi à la dernière minute. Mais cette rencontre a également marqué les sorties sur blessure de Nuno Mendes et Neymar, deux gros coups durs pour le club.

Optimisme portugais, absences brésiliennes

Pour le latéral portugais, qui revenait à peine d'une blessure, les doutes ont rapidement été levés par Christophe Galtier : Nuno Mendes s'est étiré le muscle et est sorti par précaution mais n'est techniquement pas réellement blessé. Il sera peut-être mis au repos pour ne prendre aucun risque mais il est donc opérationnel pour les prochains rendez-vous des Parisiens.

Pour Neymar en revanche, l'affaire est toute autre. Sorti sur civière et en larmes, le Brésilien est à nouveau touché à la cheville et a été immédiatement envoyé faire des examens approfondis. Il souffre d'une entorse à la cheville qui, dans le meilleur des cas, l'éloignera des terrains entre 1 et 3 semaines. Il est donc déjà acté que le meneur de jeu loupera le déplacement à Marseille du week-end prochain. Le huitième de finale retour au Bayern Munich du 8 mars est également en danger.

Il s'agit ici des estimations les plus optimistes mais son indisponibilité pourrait aussi se révéler bien plus longue si la blessure est sérieuse. D'autant plus que c'est loin d'être la première fois que le Brésilien se blesse à cette cheville droite. La dernière fois, c'était pas plus tard que le 24 novembre lors du Mondial au Qatar. C'est donc sur une zone particulièrement sensible que Neymar a été touché ce dimanche, ce qui n'appelle pas vraiment à l'optimisme quant à la gravité de sa blessure.