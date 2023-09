"Tout le monde veut nous battre", les mots forts de Messi

Après sa victoire 1-0 sur l'Équateur jeudi soir, l'Argentine est revenue sur sa performance et sur les défis qui l'attendent.

Le coup franc de Lionel Messi à la 78e minute - un moment de génie - a été tout ce qui a séparé l'Argentine d'une équipe équatorienne très calme qui a tenu bon pendant les 90 minutes. Après le match, l'Argentine a célébré son succès tout en se tournant vers la route qui l'attend.

L'article continue ci-dessous

"Les deux matches amicaux et le match d'aujourd'hui ont montré que ce groupe n'allait pas se reposer sur ses lauriers. C'est historique, extraordinaire", a déclaré le capitaine Messi après le match.

"Nous savons que si nous baissons un peu, ils nous laisseront passer. Il y aura des matches difficiles comme celui-ci. Il y aura sûrement des défaites. Nous devons être comme nous le sommes aujourd'hui, les pieds sur terre. Nous devons nous battre à chaque match comme nous l'avons fait depuis que Scaloni a commencé avec All this".

"Nous savions déjà que les choses allaient se passer ainsi, surtout en raison de la façon dont se déroulent les qualifications. Nous savions qu'il était très difficile de gagner, que tous les matches étaient très serrés.

"L'Équateur est une grande équipe. Depuis les derniers éliminatoires, ils ont montré qu'ils avaient de très bons joueurs, qu'ils étaient forts physiquement, qu'ils savaient clairement ce qu'ils faisaient, même s'ils ont changé d'entraîneur et qu'ils essaient maintenant quelque chose d'autre. Ce qu'ils font, ils le font très bien, et nous savons ce que nous devons faire pour y arriver.

Le joueur de 36 ans a ensuite souligné l'importance de reconnaître que "tout le monde veut battre l'Argentine".

"Maintenant que nous sommes champions du monde, c'est encore plus vrai. C'est pourquoi nous ne pouvons pas baisser. Nous devons même monter un peu plus haut que ce que nous faisions auparavant. L'exigence à chaque match est maximale, et sûrement de plus en plus.

L'entraîneur Lionel Scaloni a ajouté après le match qu'il avait toujours vu son équipe s'améliorer au cours de son mandat et qu'il était fier de l'effort fourni par son équipe.

"Quand j'ai commencé, je ne savais pas que j'allais rester cinq ans exactement. J'ai l'impression que c'était récemment, qu'il y a eu des moments difficiles et, si vous vous en souvenez, vous vous rendez compte que le temps a passé. On s'améliore avec l'expérience et les matches.

"Je suis fier du match que les garçons ont joué, c'était incroyable. Il a été joué jusqu'à la limite, comme doit l'être un match de qualification.