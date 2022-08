Duel déséquilibré en Ligue 1 ce mercredi soir entre le TFC et Paris. En effet, le Paris SG est l'équipe la plus prolifique cette saison avec 18 buts inscrits en 4 matches. En comparaison, les Toulousains ont inscrit 11 buts de moins. Des stats valables au coup de sifflet initial, puisque Neymar s'est fendu d'une nouvelle réalisation dès la 39e minute, après un superbe jeu en triangle entre Mbappé, Messi et le Brésilien à la conclusion.

Maxime Dupé s'inclinait enfin, lui qui avait souvent mis en échec Leo Messi lors du premier acte, ainsi que d'autres attaquants parisiens.

Au repos, Paris s'offrait donc une avance plus que méritée, grâce à son joueur en forme depuis le début de saison. Peu après le repos, Maxime Dupé - encore lui - se détendait parfaitement pour sortir le ballon en corner d'une sublime parade sur un coup franc signé Messi.

C'est Mbappé qui allait finalement breaker pour Paris, grâce à un bon travail de Messi. L'Argentin se jouait de Desler à gauche dans la surface et, plutôt que de frapper, servait en retrait Mbappé, qui grâce à un plat du pied rasant, portait le score à 2-0.

Mbappé perdait son duel face à Dupé néanmoins à un quart d'heure de la fin. Le portier du TFC restant sur ses appuis face au ballon piqué du Bondynois.

C'est un défenseur qui allait permettre à Paris de prendre le large. Juan Bernat marquant à bput portant pour sceller ce nouveau succès des siens.

Paris reste en tête de la Ligue 1, avec 13 points pris sur 15 possibles.