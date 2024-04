Toulouse - OM, Pourquoi le coup d'envoi a été retardé ?

Le coup d’envoi du match entre Toulouse et l’OM a été retardé, dimanche.

L’OM affronte Toulouse ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Prévu pour 19h, le coup d’envoi a été retardé et sera finalement donné à 19h 15. Cela en raison des débordements dans le centre-ville de Toulouse et aux alentours du stade du Téfécé.

L’arrivée des Marseillais retardée

Ces débordements ont en effet retardé l’arrivée du bus qui transporte les joueurs et le staff de l’OM. D’après Le Parisien, des supporters marseillais, cagoulés et munis d’armes de barres de fer ont vandalisé deux vitrines près du Stadium. Le journal rapporte d’ailleurs qu’une personne a été blessé par une barre de fer et qu’un des auteurs serait déjà en garde à vue. Les supporters toulousains ne sont pas restés en marge de ces débordements non plus.

Une bagarre entre supporters

Selon les informations rapportées par RMC Sport, des ultras du Téfécé auraient attaqué des Phocéens sur le parking des cars visiteurs avec des feux d’artifices, des fumigènes, des bouteilles ou encore des barrières. Une attaque à laquelle les supporters de l’OM auraient répondu avec des jets de projectiles. Le calme est revenu finalement après l’intervention des forces de l’ordre qui se sont servies de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Le match s’annonce donc très tendue.