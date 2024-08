Toulouse - OM, la sortie provocatrice de Martinez Novell

Toulouse vs Marseille

L’entraineur de Toulouse, Carles Martinez Novell, a envoyé un message à l’OM avant l’affrontement entre les deux équipes, samedi.

Toulouse reçoit l’Olympique de Marseille ce samedi à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Et, les Violets comptent remporter leur première victoire de la saison face aux Phocéens. C’est d’ailleurs le message par Carles Martinez Novell à l’OM, ces dernières heures.

Toulouse ne craint pas l’OM

Toulouse n’a toujours pas remporté un match cette saison. Le club a, en effet, enchainé deux nuls contre Nantes (0-0) et Nice (1-1) lors des deux premières journées de Ligue 1. Mais alors que l’OM part avec un avantage sur le papier, le Téfécé, qui a obtenu deux points contre le club phocéen la saison dernière (0-0, 2-2), veut réaliser une sensation face à Marseille, ce soir. « Nous avons très bien joué lors des deux matches contre eux l'an passé, donc j'espère que nous serons aussi bons, voire meilleurs », a lancé Carles Martinez Novell.

Carles Martinez Novell veut battre l’OM

Malgré un mercato ambitieux et une équipe de rêve, l’Olympique de Marseille ne dégage pas autant d’assurance en ce début de saison. Cela s’est fait notamment remarquer lors du nul contre le Stade de Reims, le weekend dernier (2-2). Mais si les Champenois ont fait douter l’OM, les Violets, quant à eux, veulent achever les Phocéens selon les dires de Carles Martinez Novell.

« Nous ne voulons pas penser à la série plutôt négative sur laquelle nous restons face à l'OM (0 victoire lors des 20 derniers matchs, ndlr). Face à un club de ce calibre, et une équipe entraînée par De Zerbi, qui est une super nouvelle pour la Ligue 1, nous devrons être cliniques, très vigilants et capables de souffrir, a énuméré le technicien espagnol. Nous devrons présenter la meilleure version de nous-mêmes pour espérer l'emporter. Je suis sûr que nous allons aborder ce match comme une finale, avec nos fans derrière nous pour nous soutenir, encore un peu plus que d'habitude », prévient l’entraineur du Téfécé.