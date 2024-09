Toulouse - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais est en déplacement à Toulouse, dimanche, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Ouverte vendredi, la sixième journée de Ligue 1 se poursuit ce weekend. La sixième rencontre de ladite journée mettra aux prises l’Olympique Lyonnais, qui sort d’une semaine européenne réjouissante, et Toulouse FC. Ce choc a lieu ce dimanche au Stadium.

Téfécé - OL, un choc du bas du tableau

Toulouse FC (14e, 5 points) est en difficulté en ce début de saison en championnat de France. Les hommes encadrés par l’entraîneur Carles Martínez Novell sont à la recherche de leur deuxième victoire depuis. Après deux matchs nuls d’entrée, notamment contre Nantes (0-0) et l’OGC Nice (1-1), le Téfécé a été corrigé par l’Olympique de Marseille (1-3), avant de se relancer contre Le Havre (2-0) lors de la quatrième journée. Mais les Toulousains ont perdu leur récente sortie contre Brest (2-0).

De l’autre côté, l’Olympique Lyonnais (15e, 4 points) connaît également un début de saison compliqué en Ligue 1. Le club rhodanien n’a pu gagner qu’un seul match contre Strasbourg (4-3) et faire un match nul contre Lens (0-0) après cinq journées. Les hommes de Pierre Sage ont perdu contre Rennes (3-0), Monaco (0-2) et l’OM (2-3) alors que les Gones étaient en supériorité numérique. Mais Lyon a rassuré pour ses débuts en Ligue Europa avec une victoire contre l’Olympiakos (2-0), jeudi.

Mais en dépit d’un début compliqué en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne s’inquiète pas pour le match face au Toulouse FC. Se basant sur les confrontations directes entre les deux équipes depuis janvier 2008, l’OL s’en sort avec 20 victoires en 30 rencontres. Toulouse en compte quatre contre 6 matchs nuls.

Horaire et lieu du match

Toulouse - Lyon

6e journée de Ligue 1

Lieu : Stadium

A 15h française

Les compos probables du match Toulouse - Lyon

Toulouse : Restes – Sidibé, Nicolaisen, Cresswell, Suazo – Akdag, Sierro, Zajc – Gboho, Babicka, King

Lyon : Perri – Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico – Tolisso, Matic, Cherki – Fofana, Nuamah, Lacazette

Sur quelle chaîne suivre le match Toulouse - Lyon ?

Le match entre Toulouse et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 29 septembre 2024 à partir de 15h sur DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.

