Toulouse - Benfica : Diffusion Tv et en clair, streaming et compos probables

Le Benfica, qui dispose d'une courte avance, cherchera à terminer le travail contre Toulouse lors du match retour des barrages de l'Europa League, jeudi soir.

Les champions portugais se sont imposés sur le score de 2-1 lors de la première rencontre la semaine dernière, grâce à deux penalties d'Angel di Maria en seconde période.

Di Maria toujours affûté

Alors que Liverpool s'envolait vers le soleil couchant de l'Europa League, la deuxième place de Toulouse en phase de groupes obligeait les vainqueurs de la Coupe de France à franchir un dernier obstacle s'ils voulaient poursuivre leur voyage en Europe, mais cet obstacle est peut-être désormais trop haut pour être franchi.

Les hommes de Carles Martinez s'apprêtaient à rentrer chez eux avec un match nul sartisfaisant, Mikkel Desler ayant égalisé suite à la première tentative réussie de Di Maria aux 12 mètres, mais à six minutes de la fin du temps additionnel, l'ancien joueur du Real Madrid trouvait à nouveau le chemin des filets après que Christian Mawissa eut fait chuter Marcos Leonardo.

Les hommes de Martinez ont pris sept points sur neuf à domicile en phase de groupes, dont trois lors de leur mémorable victoire 3-2 sur Liverpool.

En outre, Toulouse a retrouvé le moral lors de la rencontre de dimanche contre Monaco en Ligue 1, quittant le stade Louis II avec un succès 2-1, Logan Costa - coupable de la main qui a conduit au premier but de Di Maria jeudi dernier - s'étant rattrapé en marquant à la 70e minute.

Cependant, les joueur de Martinez n'ont pas réussi à conserver leur cage inviolée pendant six matches consécutifs et n'ont plus gagné un seul match à domicile depuis leur victoire sur les Reds en novembre, faisant trois nuls lors de leurs trois matches suivants avant de subir trois défaites lors de leurs dernières rencontres au Stade Municipal.

Où voir le match

Cette rencontre des 8èmes de finales d'Europa League sera à suivre ce jeudi 22 février 2024 à partir de 18h45 au Stadium de Toulouse. Le match sera à suivre en direct et en intégralité sur RMC Sport Live 5. Pour le streaming, rendez-vous sur RMC Sport Access.

Les compos probables

La compo probable de Toulouse :

Restes ; Costa, Nicolaisen, Diarra ; Desler, Spierings, Sierro, Suazo ; Donnum, Dallinga, Gboho

La compo probables de Benfica :

Trubin ; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras ; Neves, Kokcu ; Di Maria, Rafa, Neres ; Cabral